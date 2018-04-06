Москва, 6 апреля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. То, что в новый санкционный список включили главу Росгвардии, свидетельствует о признании её эффективности в деле защиты национального суверенитета, считает советник руководителя этого ведомства Александр Хинштейн. Об этом он заявил 6 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Rosgvard.ru Глава Россгвардии Виктор Золотов

«Новость о том, что происходит вокруг предателя Сергея Скрипаля и его дочери, носит сугубо политический характер, — сказал он. — Новость относительно капитана (капитана сейнера «Норд», захваченного украинской погранслужбой — прим. ИА REGNUM ), ставшего жертвой пиратских действий, носит сугубо политический характер. Что касается нового санкционного списка, то это тем более носит политический характер».

Кроме того, Хинштейн добавил, что в санкционный список, помимо представителей крупного бизнеса, включены и руководители различных государственных структур.

«В их числе мой руководитель — глава Росгвардии Виктор Золотов», — сказал Хинштейн.

Также он пояснил, что новый санкционный список лишён всякого смысла, поскольку предполагает, что лица, включённые в него, лишаются возможности заниматься бизнесом в США, проживать в США, получать вид на жительство в США и так далее. Однако, по словам Хинштейна, и глава Росгвардии, и глава МВД в силу законодательства РФ и так не имеют права заниматься всем этим.

«Зачем вы вводите санкции, смысл которых абсолютно отсутствует? — поинтересовался он. — Это всё равно что вас (имеется в виду безволосый ведущий программы Анатолий Кузичев — прим. ИА REGNUM ) преследовали бы специалисты по завивке волос».

Хинштейн также отметил, что сугубо политический характер нового санкционного списка доказывает реальность нового витка холодной войны.

Напомним, что Минфин США опубликовал на своём сайте новый санкционный список, состоящий из 26 фамилий. В их числе председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, предприниматель, основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Игорь Ротенберг, предприниматель Кирилл Шамалов, президент фонда «Сколково» бизнесмен Виктор Вексельберг.

Кроме того, в списке министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.