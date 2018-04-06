Липецк, 6 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. В Липецкой области продолжаются внеплановые проверки мест массового пребывания людей, которые были организованы после пожара в кемеровском торговом центре. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 6 апреля, у проверок есть новые результаты — более 30 административных дел и судебный иск с требованием закрыть один из торговых центров.

Марина Каширская ИА REGNUM Пожарная сигнализация

В отношении 20 объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Задонского района, прокурор возбудил административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотрения которых все лица привлечены к административной ответственности. Основная часть нарушений связана с неисправностью пожарной сигнализации и имеющихся огнетушителей, загромождением эвакуационных выходов посторонними предметами. Руководителям 20 проверенных объектов внесены представления.

В Правобережном районе Липецка проверили уже несколько объектов, в числе которых оказались ТРЦ «Липецк», ТЦ «Радуга», ТЦ «Союз Мебель», детская школа искусств №1, школы №14 и №38. Без нарушений не обошлось и в областном центре: в основном они касались необученности персонала минимальным навыкам противопожарной безопасности, обустройства эвакуационных выходов, отсутствия аварийного освещения, сбоев в работе системы автоматического пожаротушения, отделки помещений горючими материалами.

В отношении должностных и юридических лиц прокурор возбудил 11 дел об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении ТРЦ «Липецк» в суд направлено исковое заявление о приостановлении его деятельности — до устранения выявленных нарушений.

В Измалковском районе прокуратура выявила нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности в 16 фельдшерско-акушерских пунктах «ГУЗ Измалковской РБ». Там эксплуатировалась электропроводка с нарушениями изоляции, светильники со снятыми колпаками, отсутствовали информационные стенды с номерами телефонов экстренных служб, ненадлежащим образом был организован учет огнетушителей.

По результатам проверки в отношении должностных лиц, ответственных за состояние пожарной безопасности, прокурор возбудил дела об административном правонарушении, направленные в территориальное подразделение УНД ГУ МЧС России по Липецкой области. Также в адрес главного врача районной больницы внесено представление с требованием устранить нарушения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей начались 27 марта. Подобные проверки проходят во всех субъектах РФ после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»: 25 марта в огне погибли 64 человека, большинство из которых были детьми.