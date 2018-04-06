Брюссель, 6 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Выборы в Азербайджане, окончание президентского срока Саргсяна в Армении, а также сотрудничество США и РФ могут создать условия для разрешения конфликта в Карабахе, считают эксперты — участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году, названной «четырехдневной войной», сообщает DW.

DW Участники круглого стола в Брюсселе

Для опасений в связи с возможным продолжением конфликта есть немало причин, ведь стороны не только усилили свое военное присутствие на линии соприкосновения, но также вновь растут воинственные настроения в обществе ‑ и в Армении, и в Азербайджане, отметили участники круглого стола. Однако не все были настроены пессимистично.

Так, директор британского аналитического центра LINKS Дэнис Саммут видит возможность прогресса в мирных переговорах. Для этого, по его словам, нужны соответствующие условия внутри Армении и Азербайджана, а также на международном уровне. Для обеих стран следующая неделя будет наполнена важными политическими событиями.

В Азербайджане 11 апреля пройдут выборы президента. Они должны были состояться осенью этого года, но действующий глава государства Ильхам Алиев перенес дату их проведения. Обозреватели ожидают, что Алиев вновь будет переизбран и пойдет на свой четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний.

А в Армении 9 апреля закончится второй, последний президентский срок Сержа Саргсяна. Однако и он, ожидаемо, останется у власти, благодаря конституционному референдуму 2015 года. Изменения Основного закона страны превращают Армению в парламентскую республику, где власть будет сосредоточена в руках премьера, которым, скорее всего, и станет Саргсян.

«У лидеров обеих стран будет беспрецедентная политическая власть и пространство работать над карабахским вопросом, если они захотят», — считает Саммут.

Он признает, что перед предыдущими выборами уже звучали предположения о том, что после них все изменится. Нынешнюю ситуацию эксперт считает несколько иной и поэтому говорит: «Сейчас тот момент, когда что-то может случиться, что-то положительное… Следующие шесть-восемь месяцев будут важными, и мы можем увидеть движение, которого до сих пор не было».

Менее оптимистично настроен Заур Шириев, член Crisis Group — организации, как и LINKS, занимающейся не только аналитикой, но и способствующей урегулированию конфликтов. Но и он не исключает возможного прогресса. При этом эксперт указывает как на то, что в азербайджанском обществе ожидают от властей результатов в решении карабахского вопроса, так и на то, что обе страны будут праздновать в этом году 100-летие со дня основания республик на своих территориях.

Сотрудничество между США и РФ

Хотя ситуация на международном уровне не столь благоприятна, учитывая непростые отношения по ряду других вопросов между сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта — РФ, США и Францией, в рамках сотрудничества по Нагорному Карабаху у них есть взаимопонимание, говорят эксперты.

Возможность такого сотрудничества признает Дэнис Саммут, при этом добавляя: представители США и ранее говорили, что отношения с РФ в Минской группе отличаются от других сфер. Кроме того, сейчас положительными являются и отношения России с другим игроком в регионе — Турцией.

По словам политолога Андрея Макарычева, преподающего в Тартуском университете, главный интерес Москвы состоит в сохранении статус-кво. Поэтому она старается удержать Баку от военного решения. А Еревану власти РФ пытаются донести, что российские войска в этой стране будут действовать лишь в случае угрозы международно признанной территории Армении, пояснил Макарычев DW. А также Москва старается удержать Ереван от слишком сильной прозападной ориентации.

Роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта

И все же Евросоюз приобретает все большее значение Закавказье. Если ранее вступило в силу соглашение об ассоциации с Грузией, то в ноябре 2017 года на саммите «Восточного партнерства» ЕС подписал с Арменией соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Сейчас готовят подобный рамочный документ с Азербайджаном. Тем не менее, говорит Саммут, ни Баку, ни Ереван не хотят непосредственного участия ЕС в урегулировании конфликта и не отводят Брюсселю большую роль в этом вопросе.

Поэтому участники мероприятия призвали ЕС более четко определить свой подход к региону. И если речь не идет о присоединении к Минской группе, то хотя бы необходимо чаще проводить встречи с ее сопредседателями и усилить мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, отметили эксперты.

Захотят ли и смогут ли стороны и международные посредники использовать этот шанс — покажут ближайшие месяцы. Тем временем Шириев предупреждает, что если все же произойдет следующая эскалация, то будет она более масштабной. По его словам, в 2016 году бои были ограничены как территориально, так и в количестве задействованных войск и техники.

«Следующая эскалация, «апрель плюс», будет более разрушительной, чем то, что произошло два года назад», — предостерегает эксперт.