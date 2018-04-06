Москва, 6 апреля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. По большинству направлений развития экономики РФ правительство уже продумало механизмы поддержки, однако решение наиболее сложных и болезненных вопросов ещё впереди. Речь идёт, в частности, об увеличении инвестиций и решении проблемы неналоговых платежей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе расширенного заседания фракции «Единая Россия» в преддверии отчета правительства в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, всё дальнейшее развитие российской экономики должно соответствовать задачам, которые президент РФ Владимир Путин поставил в своём послании Федеральному собранию 1 марта. Однако решить некоторые из них будет достаточно сложно, отметил первый вице-спикер Госдумы.

«Очень непросто будет увеличить объем инвестиций, как сказано в послании президента, и довести их до 25—30% объёма ВВП. К сожалению, у нас большая часть финансовых ресурсов идёт не на инвестиции, а на потребление. Здесь необходимо увеличение нормы сбережений, на что и будет направлена политика правительства в дальнейшем. Пока этого сделать не удалось», — отметил Жуков.

По его словам, это один из самых «серьёзных и больных» моментов в экономической политике сегодня.

Еще один вопрос, решением которого правительство пока не занималась — неналоговые платежи.

«Есть проблема неналоговых платежей, и она очень серьёзная для нашей экономики. Её предстоит решать в ближайшее время. Пока, к сожалению, правительство к ней ещё не подступилось в достаточной степени», — указал Жуков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все платежи, которые носят квазиналоговый характер. Среди них — курортный, экологический, утилизационный сборы и отчисления в резерв универсального обслуживания операторов связи, перечислил замминистра финансов Илья Трунин.