Вильнюс, 6 апреля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Литва может столкнуться с тем, что Брюссель прекратит финансирование полного демонтажа Игналинской АЭС. Об этом сегодня, 6 апреля, дали понять делегаты, прибывшие в Литву для аудита хода работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Глава завершающей визит в Литву делегации Европарламента — немецкий политик Ингеборга Грессле — говорит, что не видит обоснования для запрашиваемых правительством средств на закрытие Игналинской АЭС в новой финансовой перспективе.

Schyll Игналинская АЭС

«Было сказано, что необходимая сумма средств составляет около 780 млн евро. Эта цифра не была представлена с дополнительными деталями, я бы хотела получить больше деталей. Это большая сумма денег, и это будет приложение к структурным фондам. (…) На мой взгляд, Литве стоило бы в большей степени поучаствовать не только в финансовом отношении, но и взять обязательства относительно будущих работ по демонтажу станции», — сказала на пресс-конференции в Вильнюсе член комитета по бюджетному контролю Европарламента Грессле.

«Комитет по бюджетному контролю обеспокоен тем, что пока не видит конкретных шагов по закрытию станции, сейчас мы этого не видим», — добавила она.

Помимо денег доноров ЕС, закрытие Игналинской АЭС финансируется и из национального фонда — это финансирование и до сегодняшнего дня, и в период до 2038 года должно составить 14% стоимости проектов.

По словам члена делегации Европарламента, в деле закрытия Игналинской АЭС Литве в будущем стоит выбирать лучших партнеров из возможных.

«Будет вызов — выбрать международный консорциум, состоящий из нескольких предприятий, а не одну компанию. Для этого проекта вам нужна наилучшая компетентность. Всё остальное — вопрос доверия», — сказала член Европарламента, отвечая на вопрос, какое влияние может оказать недавно принятый сеймом Литвы закон о важных для обеспечения национальной безопасности объектах на контролируемую Россией компанию Nukem, если она будет в дальнейшем участвовать в проектах закрытия Игналинской АЭС.

Член Европарламента, бывший министр финансов Литвы Жигмантас Бальчитис заявил, что в европейских ведомствах будет проходить «большая борьба» за выделение средств на закрытие Игналинской АЭС в будущей финансовой перспективе 2021—2027 годов. По словам Бальчитиса, процесс будет тяжелым по причине выхода Великобритании из ЕС, однако Литва не намерена опускать руки.

«Давайте будем реалистами, будет большая борьба за предстоящую семилетнюю финансовую перспективу. Выход Великобритании будет стоить нам (ЕС — BNS) почти 15 млрд евро ежегодно, важны также и прочие вещи. Мы, литовские политики, не будем опускать руки и попытаемся убедить в том, что являемся особым государством, у которого огромный объект, больше никто таких станций не закрывает и вряд ли в ближайшем будущем закроет», — заявил агентству BNS находящийся в Вильнюсе член комитета Европарламента по бюджетному контролю Бальчитис.

Он вместе с делегацией Европарламента на этой неделе посетил Игналинскую АЭС и встретился с политиками, представителями правительства.

Министерство энергетики подсчитало, что на закрытие Игналинской АЭС нужно еще в общей сложности 1,3 млрд евро, а в финансовой перспективе ЕС 2021—2027 годов — около 780 млн евро.

Первичное предложение Еврокомиссии относительно количества средств, выделяемых на закрытие Игналинской АЭС в финансовой перспективе 2021−2027 годов, будет представлено в мае.

На закрытие Игналинской АЭС ЕС с 2007 года уже выделил около 1,3 млрд евро: в 2014—2020 годах — 450,8 млн евро, в 2007—2013 годах — 837,4 млн евро.

В 2018 году планируется объявить конкурс на строительство поверхностной свалки недолговечных радиоактивных отходов низкой и средней активности стоимостью более 100 млн евро. Кроме того, в 2018—2019 году будут продолжены проекты хранилищ отработанного ядерного топлива, твердых радиоактивных отходов и свалки отходов очень низкой активности. Также будут начаты работы по демонтажу реактора 1-го блока и другого оборудования. Сейчас основные подрядчики снятия Игналинской АЭС с эксплуатации — управляемая российским «Росатомом» немецкая компания Nukem и немецкая компания GNS, производившая контейнеры для топлива. Литва обязалась закрыть Игналинскую АЭС, вступив в ЕС. АЭС была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по снятию АЭС с эксплуатации продлятся до 2038 года.