Ярославская область, 6 апреля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Представители ярославского областного суда и областной думы выдают разные версии сокращения Борисоглебского районного суда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Будут ли судьи из Ростова ездить в Борисоглебский?

Депутат ярославской областной думы Алексей Калганов подготовили законопроект об упразднении Борисоглебского районного суда. Причина — недостаточная нагрузка у его судей, которая ниже средней по региону в 2 раза. Суд планируют перевести в Ростов, а на месте упраздненного суда будет сформировано постоянное судебное присутствие в поселке Борисоглебский.

«С предложением разработать этот законопроект к нам обратился председатель ярославского областного суда Владимир Ананьев. Борисоглебские судьи останутся на месте, штат административных сотрудников останется практически тот же — разве что сократят одного человека. Только судьи будут «приписаны» к ростовскому суду», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы.

В облдуме считают, что это позволит судьям разбирать не только борисоглебские, но и ростовские дела и это снизит нагрузку на судей Ростовского районного суда.

У представителей судебной власти чуть иной взгляд.

«Да, мы выступили с такой идеей в рамках оптимизации рассмотрения дел. В 2012 году у нас уже объединяли два суда — рыбинские районный и городской. И это дало положительные итоги. Мы планируем, что борисоглебские судьи не только будут приписаны к ростовскому суду, но и, скорее всего, переедут в Ростов. Сейчас еще трудно сказать, как они будут рассматривать дела жителей Борисоглебского района. Может быть, люди будут ездить в Ростов, может быть, судьи смогут выехать в Борисоглебский. Есть председатель суда, который и будет решать эти вопросы индивидуально», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Так же неясна судьба здания, где сейчас располагается суд. Что с ним будет и кто в нем поселится — пока непонятно.