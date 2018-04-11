Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. 10 апреля в галерее «Борей» открылась выставка художницы Татьяны Губаревой «СПб — Ладожский». На экспозиции представлены живопись, графика и флорентийская мозаика. Выставка продлится до 21 апреля.

Галерея «Борей» Работа Татьяны Губаревой

Татьяна Губарева известна своими работами на социальные темы: герои ее картин — мигранты, жители коммунальных квартир и люди без определенного места жительства. В выставке «СПб — Ладожский» она выходит за пределы города на просторы Ленобласти.

«Главная идея моей выставки — это люди, которые по ряду определённых причин лишены права голоса в официальной истории», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Губарева.

Наряду с живописью и графикой, на выставке представлены работы в необычной и редкой технике флорентийской мозаики. Как рассказала Татьяна, над каждой из них она работала около восьми часов в день. В итоге, на создание одной мозаики в среднем ушло около месяца.

«Я давно увлеклась флорентийской мозаикой и потратила на неё много сил и энергии. Бывает, что какая-то техника очень нравится. Так произошло у меня с флорентийской мозаикой. Это очень сложная техника и работают с ней немногие», — отмечает Татьяна.

Художница родилась в 1966 году в Уфе. Живописью она занялась еще в Башкирии, однако формирование творческой личности произошло уже в Петербурге. В 2002 году Татьяна окончила Художественно-промышленную академию имени Штиглица, где изучала живопись и различные мозаичные техники. После это художница стала участвовать в культурной жизни города.

На счету Губаревой несколько персональных выставок: «Петербург 100%», «Петербург», «Мастерская» и «Микроэтнография». Кроме того, художница участвовала в различных групповых экспозициях, среди которых биеннале современного искусства в павильоне «Интенсификация-90», «В честь 300-летия Петербурга», «Спасенные шедевры» и другие.