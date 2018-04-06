Москва, 6 апреля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Госдуме новый санкционный список США назвали бессмысленным шагом в никуда, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции — всего в списке 26 человек и 15 компаний.

«Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в соцсети.

Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений, отметил он.

«Попытка со стороны США диктовать свою волю нашей стране, разговоры о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политическое и дипломатическое фиаско», — уверен депутат.