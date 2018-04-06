Минск, 6 апреля, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Решающую роль в обороноспособности Белоруссии сыграл Китай. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с членом центрального военного совета, членом госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ, передает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, КНР помогла создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник, а также создать для белорусской армии самое современное ракетное вооружение. «На основании этого, я думаю, мы создали более современные образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии», — добавил президент.

Глава государства заверил своего китайского собеседника в том, что Белоруссия «в долгу не останется», и «всё руководство Китая должно об этом знать».

«Вы нам подставили плечо в самое сложное время, когда весь Запад ввел санкции против Беларуси. Мы это помнить будем долго. У вас есть здесь надежные друзья», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что основным партнером в поставках продукции военного назначения, запчастей к вооружению и военной технике, в ремонте и модернизации вооружения ВС Белорусии является Россия.

В апреле 2016 года Россия и Белоруссия завершили формирование объединенной системы противовоздушной обороны. В рамках создания системы белорусские ВС безвозмездно получили четыре дивизиона ЗРС С-300ПС.