Православные жители России отмечают 8 апреля светлый праздник Пасхи. В этот день заканчивается 40-дневный Великий пост, начавшийся 19 февраля, и во всех храмах проходят торжественные богослужения. Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа — центрального события новозаветной истории. В православии Пасху называют «праздников праздник и торжество из торжеств». Большую роль в пасхальных богослужениях играет пасхальный огонь, символизирующий «Свет Божий, просвещающий все народы» после воскресения Спасителя. Доставленный из Иерусалима Благодатный огонь торжественно разносят по всем храмам, и христиане зажигают от него свои свечи. В течение Великой субботы (день, предшествующий Пасхе) и после пасхального богослужения происходит освящение приготовленных к праздничному столу куличей и пасхальных яиц. В Русской православной церкви освящение сопровождается «молитвой во еже благословити сыр и яйца». По данным ВЦИОМ, православный праздник Пасха входит в тройку самых важных для жителей России праздников — он популярен у 31% граждан. Более половины опрошенных признались, что будут готовить куличи и красить яйца, а 24% рассказали, что пойдут освящать их в церкви. На службу в церкви ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% российских граждан. ИА REGNUM предлагает читателям трансляцию — как готовятся и отмечают Пасху в регионах РФ, а также за рубежом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение

17:07 06.04.2018 В Оренбурге в одном из сетевых магазинов подорожали куриные яйца. Десяток яиц категории «С1» стоит примерно 60 рублей, рост составил примерно пять рублей. Куличи стоят от 20 рублей. Торговля ведётся как в стационарных магазинах, так и с уличных лотков.

17:09 06.04.2018 В праздник Светлого Христова Воскресения москвичи и гости российской столицы смогут отведать самое большое в России творожное лакомство. «Царь-пасху», приготовленную донскими кулинарами, доставят к Храму Христа Спасителя. Организаторы обещают, что творожного кулича хватит всем — он весит более тонны. Увесистая «царь-пасха» приготовлена в соответствии со всеми древними традициями. В составе кулича — натуральный творог, изюм, цукаты, поджаренные орешки, корица и мускат. Об этом: Москвичи полакомятся гигантской «царь-пасхой»

17:12 06.04.2018 В 2018 году Пасхе предшествует праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Завтра, 7 апреля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит архиерейскую литургию в Иоанно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга. А примерно в 11:00 по местному времени он освятит пасхальные куличи и яйца.

17:13 06.04.2018 В Новосибирской области стоимость пасхального кулича на 20% выше, чем в среднем по России (360 рублей против 300 рублей). По данным сервиса бесплатных объявлений «Юла», цена на эту выпечку в городе Новосибирске уже увеличилась в полтора раза, средняя цена с начала месяца выросла на 50%, а в отдельных случаях уже перевалила за тысячу рублей. А за кулич ручной работы и вовсе просят до 1,5 тысяч рублей. За эту цену пекарь добавит в праздничную выпечку цукаты, орехи и мармелад.

17:16 06.04.2018 Огромный выбор куличей для жителей Подмосковья. Трудно выбрать. Фото: Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

17:17 06.04.2018 В Кемеровской области в ночь на 8 апреля пасхальные службы пройдут в 177 церквях и храмах. Общественный порядок будут охранять около 2,7 тыс. сотрудников полиции, более 240 бойцов Росгвардии и 470 представителей общественности.

17:18 06.04.2018 В Санкт-Петербурге, как и во всей России, готовятся встретить Пасху. Одним из символов главного православного праздника является Благодатный огонь, который нисходит на Святой земле. Лампада с Благодатным огнем будет доставлена в Северную столицу двумя спецрейсами из Иерусалима через Москву 7 апреля, примерно в 22:40, на военный аэродром Левашово. Оттуда лампаду привезут к пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор, а в течение Пасхальной ночи светильники с Благодатным огнем будут распространены по храмам и обителям Санкт-Петербургской Митрополии. Все желающие возжечь свои лампады от Благодатного огня смогут это сделать во Дворце Железнодорожников (Тамбовская ул., д.63), сообщили организаторы. Казанский собор Санкт-Петербурга. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

17:21 06.04.2018 В Новосибирске во время празднования Пасхи будут организованы дополнительные маршруты общественного пассажирского транспорта для доставки горожан после богослужения в отдалённые районы. А на время проведения крестного хода в городе 8 апреля — от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского — маршруты пассажирского транспорта будут изменены.

17:43 06.04.2018 На приуроченных к Пасхе ярмарках, которые прошли в городах Кемеровской области (в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Прокопьевске, Киселёвске и Междуреченске) кузбассовцы купили более 460 тысяч яиц, сообщили в администрации региона. Кроме того, в муниципалитетах проходят предпраздничные и подготовительные мероприятия. Так, в Полысаеве подвели итоги городского конкурса рисунков и поделок на тему «Пасха Красная». В Гурьевском районе пасхальные куличи были подарены 20 ветеранам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей. Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, на пасхальных богослужениях 8 апреля планируют побывать 300 маломобильных граждан. Для слабослышащих граждан в крупнейших соборах и церквях Кузбасса будут работать переводчики русского жестового языка. Для маломобильных кузбассовцев предусмотрен бесплатный проезд до храмов на «социальных такси», автомашинах мобильной социальной помощи и транспорте учреждений.

17:55 06.04.2018 В Ростове-на-Дону в преддверии Светлого Христова Воскресения открылись уличные киоски, на прилавках которых продавцы выставляют праздничную выпечку. В ассортименте не только куличи, как традиционные из теста, так и творожные пасхи, но и имбирные печенья, пряники.

17:57 06.04.2018 В Свердловской области главное пасхальное богослужение пройдёт в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Ночное богослужение начнется 7 апреля в 23:30 по местному времени. А на 8 апреля намечен крестный ход. Маршрут проляжет от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.

17:58 06.04.2018 В Екатеринбурге крестный ход возглавит детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Православные скауты зададут праздничное настроение игрой на волынках и барабанах. В шествии с барабанами также примут участие воспитанники Суворовского военного училища и Братства православных следопытов, сообщает пресс-служба администрации города.

17:58 06.04.2018 В Красноярском крае за год (февраль 2018 года по отношению к февралю 2017 года) подорожали основные ингредиенты пасхального кулича и пасхи: творог жирный — на 6%; сливочное масло — на 5,3%; молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 4,4%; куриные яйца — на 0,6%. В то же время, по данным Красноярскстата, в регионе за этот период зафиксировано снижение цен на сахар-песок и пшеничную муку — на 12,2% и на 7% соответственно.

18:03 06.04.2018 Пасха — праздник в том числе и для тех, кто в силу разных жизненных обстоятельств остался без жилья. Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» собирает пасхальные куличи и яйца для бездомных жителей города. Неравнодушные люди могут принести свои пасхальные пожертвования в приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б. Сделать пожертвование можно будет и в первые дни пасхальной недели. Все собранные куличи и яйца раздадут нуждающимся. Каждый день за помощью «Ночлежки» обращаются до 400 бездомных.

18:07 06.04.2018 В Москве праздничные мероприятия, посвящённые Пасхе, пройдут в 15 парках столицы, а в центре столицы третий раз откроется фестиваль «Пасхальный дар». Читайте подробнее: К Пасхе в Москве подготовили 15 площадок для праздничного досуга

18:09 06.04.2018 В центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг 8 апреля состоится специальное гашение филателистической продукции, посвященной христианскому празднику Пасхи. В честь праздника Светлого Христова Воскресения по заказу Калужского филиала Почты России выпущен специальный художественный штемпель и немаркированная почтовая карточка. На почтовой карточке изображен Свято-Троицкий кафедральный собор. Читайте подробнее: Праздник Пасхи в Калуге отметят специальным почтовым гашением

18:26 06.04.2018 Красноярскстат обнародовал средние цены на отдельные продовольственные товары к Пасхе в Красноярском крае:

18:33 06.04.2018 Фото: пресс-служба Каменской и Алапаевской епархии В Центре гуманитарной помощи «Забота» Каменска-Уральского вручили первые подарки в рамках весенней благотворительной акции «Пасхальная радость». Двадцать многодетных семей получили подарки в виде 20 продуктовых наборов. Еще 10 праздничных наборов приготовлены для семей клириков Свято-Троицкого собора, сообщает пресс-служба Каменской и Алапаевской епархии. Акция «Пасхальная радость» продолжается до 15 апреля — любой желающий может принести подарки нуждающимся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам и инвалидам, одиноким старикам, многодетным семьям. Это могут быть продукты, добротные вещи и обувь, игрушки, книги.

18:48 06.04.2018 В день Светлого Христова Воскресения в Воскресенском кафедральном соборе в Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 17 состоятся праздничные Богослужения, которые возглавит глава Ханты-Мансийской митрополии, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.7 апреля после Божественной Литургии и до 18:00 часов по местному времени будет проходить освящение Пасхальной снеди.8 апреля в 00:00 часов — начало Пасхального крестного хода, ночная Божественная Литургия.8 апреля — 9:00 часов поздняя Божественная Литургия8 апреля — в 16:00 часов встреча Благодатного огня и Великая Вечерня праздника Светлого Христова Воскресения! Также 8 апреля в 14:00 и в 18:00 состоится Пасхальный концерт в КТЦ «Югра-Классик». Фото: Воскресенский кафедральный собор в Ханты-Мансийске. Пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии.

19:21 06.04.2018 Читайте также: Пасха входит в тройку самых важных для жителей России праздников

19:21 06.04.2018 К Пасхе в Москве подготовили 15 площадок для праздничного досуга.

19:35 06.04.2018 Основные пасхальные богослужения будут в ночь с 7 на 8 апреля. В Челябинске верующие после ночной службы смогут добраться до дома на общественном транспорте, обещают в администрации города.

19:41 06.04.2018 Во многих городах 8 апреля пройдут пасхальные благотворительные ярмарки. Одна из них состоится на территории Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы города Южноуральска Челябинской области. «Мы приготовили для вас эксклюзивные, оригинальные, милые и очень нужные изделия ручной работы, от души предоставленные нам прихожанами нашего храма, учащимися Воскресной школы, а также детскими творческими студиями Южноуральска! Кроме того, на ярмарке мы предложим вам вкусные Пасхальные подарки!» — говорят организаторы акции. Собранные в ходе ярмарки денежные средства планируется передать в благотворительную организацию «Искорка», которая помогает детям с онкологическими заболеваниями.

21:00 06.04.2018 Северная Осетия. Благодатный огонь как символ благой вести о Воскресении будет доставлен из Иерусалима в республику. За ним вылетела делегация во главе с архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом и депутатом Государственной думы РФ Зурабом Макиевым. По информации пресс-службы Владикавказской епархии, благодатный огонь будет доставлен в Беслан 7 апреля вечером. В аэропорту делегацию встретят представители православных приходов Северной и Южной Осетии. Уже к началу Пасхального богослужения благодатный огонь будет доставлен в храмы. Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид фото пресс-службы Владикавказский и Аланский епархии В течение всей страстной или великой недели — последней недели великого поста — в храмах Северной Осетии шли богослужения. В четверг, 5 апреля, в день воспоминания Тайной Вечери, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил Божественную литургию св. Василия Великого и чин умовения ног в Кафедральном соборе Георгия Победоносца города Владикавказа.

21:35 06.04.2018 8 апреля в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» под Великим Новгородом состоятся деревенские гуляния, посвящённые Пасхе. Гости праздника услышат пасхальный колокольный звон, концерт духовной музыки, в программе также — крашение и катание яиц, пасхальные игры, катание на качелях. «Любимой пасхальной забавой в Новгородской губернии было катание яиц. Оно начиналось в первый день Пасхи и продолжалось целую неделю. Еще одним широко распространённым обычаем был обход дворов священнослужителями, во время которого крестьяне старались освятить подготовленное к севу зерно. Традиционным развлечением на Пасху было и катание на качелях, в котором принимали участие как взрослые, так и дети», — отметили в Новгородском музее-заповеднике. Катание яиц в новгородских «Витославлицах». Фото: visitnovgorod.ru

23:26 06.04.2018 В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, метрополитен Санкт-Петербурга будет работать без ночного технологического перерыва. В это время для входа и выхода пассажиров будут открыты почти все станции и вестибюли подземки, кроме «Достоевской» и «Спасской», рядом с которыми есть станции-дублёры, а также вестибюлей ряда других станций, имеющих по два наземных выхода. В кассах метрополитена ночью будут продаваться только жетоны за наличный расчет.

07:19 07.04.2018 В Томской области за год (в марте 2018 года по отношению к марту 2017 года выросли цены на некоторые основные ингредиенты пасхального кулича и пасхи. Жирный творог подорожал на 5,9%, сливочное масло — на 5,4%, сметана — на 5,3%, молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 4,4%. При этом подешевели сахар-песок (на 10,3%), пшеничная мука (на 5,4%), куриные яйца (на 3,5%), сообщили в Томскстате. По подсчетам статистиков, стоимость творожной пасхи в Томской области в итоге составит 435 рублей (в 2017 году — 406 рублей), кулича — 149 рублей (в 2017 году — 143 рубля). За пять яиц для покраски придётся отдать 27 рублей (в 2017 году — 28 рублей).

07:54 07.04.2018 В Республике Алтай представлен широкий выбор пасхальных куличей. Цены на куличи — разные и зависят от ингредиентов, размера и так далее. Пасхальный кулич в Горно-Алтайске и пригороде можно приобрести как за 60 рублей, так и за 160.

08:08 07.04.2018 В Красноярске в связи с празднованием Светлой Пасхи и торжественным богослужением в ночь с 7 на 8 апреля будет организовано движение по пяти автобусным маршрутам. Как сообщили в мэрии Красноярска, четыре автобуса будут находиться у храма Рождества Христова с 02:15 (местн.). Они отправятся в рейс по мере завершения службы, ориентировочно в 02:45. Один автобус будет ожидать горожан в районе Свято-Успенского мужского монастыря с 02:15. В рейс он также ориентировочно отправится в 02:45. Пассажиров по этим маршрутам будут перевозить бесплатно, заверили в мэрии.

08:11 07.04.2018 В Оренбурге активно начали торговать искусственными цветами. Их стоимость начинается от 11 рублей. Напомним, в период страстной недели, 5 апреля, митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин особо отметил, что в посещении кладбищ в день праздника Пасхи, когда верующие славят воскресшего Христа, нет смысла. «Запрещать мы не запрещаем ходить, но считаем, что смысла ходить на кладбище на Пасху нет. Ведь почему это было, все началось в прошлые времена, когда посещать храмы в день Пасхи было опасно. Вот верующие и шли туда, где их никто не мог в чем-то обвинить — на кладбище, — сказал Владыка Вениамин. — Для поминовения усопших есть Радоница от слова радость. Именно в этот день по традиции православные люди стремятся посетить могилы своих близких».

08:14 07.04.2018 Торговля искусственными цветами в Оренбурге.

08:35 07.04.2018 В тюменском городе Заводоуковске 8 апреля Пасха станет общегородским праздником. Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени у Дворца культуры. В программе мероприятия — освещение яиц и куличей, работа Звонницы, где желающие смогут получить уроки по колокольному звону. Для горожан пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству, тематические конкурсы и спортивные состязания. В этот день можно будет угоститься куличами и пасхой. По традиции завершится мероприятие концертной программой «Пасха — праздник праздников» с участием духовного хора Святогеоргиевского Храма, воспитанников воскресной школы, детской школы искусств, артистов Заводоуковского культурно-досугового центра.

09:46 07.04.2018 В Свердловской области противопожарную безопасность во время празднования Пасхи обеспечивают около 500 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и государственного пожарного надзора. Режим повышенной готовности действует с 09.00 по местному времени 7 апреля до 09.00 9 апреля.

09:48 07.04.2018 Благовещенская акция «Начало жизни» начнётся через несколько минут в Тюмени. во дворе и окрестностях храма Симеона Богоприимца. 7 апреля православные христиане отмечают один из самых больших своих праздников «Благовещение Пресвятой Богородицы» — день, в который согласно библейскому повествованию произошло Божественное зачатие Иисуса Христа, та Благая весть, с которой начинается Новый Завет или новая эра. «После общей молитвы проведем мастер-класс «Благовещение встречаем!». На мастер-классе все желающие могут сделать птичек из бумаги, на которых можно будет написать наши пожелания. А наше главное желание, чтобы в России и во всем мире не убивали детей! В 13:30 часов по благочестивой выпустим живых птиц на волю, а также отпустим бумажных птиц с воздушными шарами в небо с молитвами и пожеланиями. На благотворительной ярмарке можно будет приобрести расписные пряники и товары, сделанные мамами, средства от продажи пойдут на реализацию проекта помощи нуждающимся мамам с детьми «Дом для мам». Для всех желающих будет организовано угощение чаем из дымящегося самовара. Во дворе храма или рядом будет организована артакция «Спасите ангелов!». Поставим 100 ангелочков в память ежедневно убиваемых в нашей Тюменской области детей. Зажжём лампадки перед ними», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Ростислав Петров. Фото: афиша акции «Начало жизни». Предоставлена движением «Тюменская область — За Жизнь нерожденных детей!»

11:20 07.04.2018 Барнаульцы сегодня смогут принять участие в праздничном марафоне «Хороводный Баттл». Организаторы мероприятия приготовили для гостей площадки игры, заклички, песни, танцы, веселые хороводы. На празднике представлены русская пасхальная кухня и куличи, а также традиционная ежегодная пасхальная ярмарка ремёсел от мастеров Алтайского края.

11:23 07.04.2018 Чита отмечает Пасху большой предпраздничной ярмаркой и народными гуляниями. Посетителей угощают 10-килограммовым куличом, развлекают танцами, песнями и весёлыми конкурсами на ходулях.

11:40 07.04.2018 Глава Забайкальской митрополии отец Димитрий в своём пасхальном послании напомнил о кемеровской трагедии: «Трагедия, произошедшая совсем недавно в развлекательном центре в городе Кемерово, практически никого не оставила равнодушными. Она вновь напомнила нам о том, что нельзя откладывать проявления своих лучших качеств и чувств на потом, в надежде, что когда-то сложности этого мира прекратятся и тогда мы станем настоящими. Нельзя прожить свою жизнь на черновик. Безумно откладывать её на потом. Церковь учит нас жить, быть может, вопреки тому, что происходит вокруг нас. Несмотря на весь ужас и боль, жить по закону любви. Не стыдиться проявлять эту любовь к нашим детям, нашим близким, любить свою малую родину, своё Отечество, людей, которых мы каждый день встречаем, идя на работу или провожая детей в школу. Только так наша жизнь наполнится, станет преображаться, а окружающий мир станет восприниматься как дивный сад, врученный нам самим Богом для возделывания и украшения», — говорится в послании.

11:43 07.04.2018 Стоимость пасхальных куличей домашнего приготовления в Санкт-Петербурге доходит до 1000 рублей за 1 единицу выпечки. Средняя стоимость выставляемых на продажу домашних куличей в городе на Неве составляет 330 рублей, что на 10% выше, чем в целом по России. Об этом говорят данные сервиса бесплатных объявлений «Юла». Там отмечают, что петербуржцы в своих объявлениях предлагают испечь на заказ куличи с цукатами, вяленой клюквой и орехами, маком, шоколадные и даже вегетарианские куличи.

11:43 07.04.2018 В Иркутской области стартует фестиваль «Пасхальная радость». Мероприятия пройдут в ТЮЗе, театре кукол «Аистёнок» и областной филармонии. В программе: выступления камерного хора филармонии, губернаторского симфонического оркестра под руководством Илмара Лапиньша и Архиерейского мужского хора «Знамение».

14:20 07.04.2018 В селе Майма (Республика Алтай) пасхальные куличи пользуются большим спросом. Стоимость одного кулича в местных магазинах варьируется от 50 до 340 рублей — в зависимости от размера и ингредиентов.

14:52 07.04.2018 Митрополит Калужский и Боровский Клмент в своём пасхальном послании обратил внимание прихожан Калужской епархии на добродетельность в их семьях. «Даже родительская власть — это послушание Богу в воспитании детей. Главное — привить подрастающему поколению любовь ко Христу и навык молитвы. Общая молитва должна войти в практику каждой православной семьи», — подчеркнул владыка Климент.

15:03 07.04.2018 На Урале погода вполне праздничная. Синее небо, яркое солнце. И всё тает.

15:07 07.04.2018 Завтра, 8 апреля, по всей стране пройдут крестные ходы. В том числе и в свердловском городе Первоуральске. Участники проследуют от храма Петра и Павла до храма святой Екатерины.

15:09 07.04.2018 В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи, и огонь «распространился» по всему храму. Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег специальную капсулу от патриаршего огня. Эта капсула будет доставлена из Иерусалима спецбортом в московский аэропорт «Внуково», а оттуда в Храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

15:12 07.04.2018 Сегодня после обеда в храме Петра и Павла народу было не очень много. Зато завтра, 8 апреля, будет оживлённо практически весь день.

15:15 07.04.2018 Магазины активно продают куличи. Цены самые разные. Написано, что вся продукция освящена.

15:36 07.04.2018 Глава Пскова Иван Цецерский поделился на своей странице в социальной сети Instagram, что посетил храм святого Александра Невского и освятил куличи и пасхальные яйца. «Поздравил настоятеля храма отца Олега Тэора с праздником Благовещения Богородицы и Великой субботой, пожелав здоровья и крепости духовных сил. С праздником всех православных псковичей!» — сообщил глава Пскова. Скриншот страницы Ивана Цецерского в Instagram.

15:54 07.04.2018 Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с приближающейся Пасхой и отметил вклад священнослужителя в укрепление церкви как нерушимой опоры общества. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Лукашенко. Читайте подробнее: «Символ победы добра»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

15:57 07.04.2018 В Сочи люди готовятся к Пасхе, Собор Михаила Архангела. Фото: Дарья Антонова, ИА REGNUM [[[picture19]]] [[[picture17]]] [[[picture18]]] [[[picture16]]] [[[picture20]]] [[[picture9]]] [[[picture14]]] [[[picture15]]] [[[picture4]]]

16:10 07.04.2018 Митрополит Калужский и Боровский Климент 7 апреля совершил вечерню и Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги. Владыка Климент произнес молитву о мире на Украине и особую молитву о мире в Иерусалиме. Митрополит Климент также совершил освящение хлебов и вина и поздравил богомольцев с Великой субботой.

16:53 07.04.2018 Жители Оренбурга освящают свою пасхальную продукцию. На улице на территории церкви установили специально столы. Погода весенняя, тёплая. Настроение у всех предпраздничное. Все улыбаются.

17:18 07.04.2018 В местах проведения пасхальных богослужений в Калужской области организовано дежурство сотрудников МЧС с целью обеспечения пожарной безопасности. Специалисты будут контролировать противопожарный режим во время пасхальной службы, а в случае непредвиденной ситуации организуют мероприятия по обеспечению безопасности прихожан.

17:19 07.04.2018 А это фото сделано в одном из храмов Екатеринбурга. Пасхальная еда освящена.

17:42 07.04.2018 В Кабардино-Балкарии в связи с мероприятиями в храмах по случаю Пасхи Христовой усилены меры безопасности. В течение двух дней, 7 — 8 апреля, около 1300 сотрудников полиции и военнослужащих, а также 60 представителей казачества и 50 членов добровольных народных дружин, будут круглосуточно обеспечивать порядок в местах праздничных богослужений. Заранее были проведены мероприятия по обследованию мест проведения служб и прилегающей территории с применением специальных технических средств и служебных собак. В республике религиозные пасхальные мероприятия будут проводиться в городских округах Нальчик, Прохладный, Баксан и в десяти муниципальных районах. Всего на территории Кабардино-Балкарии расположены 20 православных церквей и храмов.

18:18 07.04.2018 В центре Екатеринбурга на пяти площадках установлены гигантские пасхальные яйца. Жители и гости города с ними активно фотографируются. Инициатором акции стал фонд святой Екатерины. Каждое яйцо расписано в стиле русской народной росписи. Они установлены на улице Малышева, возле храма «Большой Златоуст», на площади 1905 года, возле Храма-на Крови, у киноконцертного театра «Космос» и на площади Труда. Фото: Андрей Алексеев.

18:59 07.04.2018 Митрополит Новгородский и Старорусский Лев сегодня, 7 апреля, в Великую Субботу и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отслужил литургию в церкви Благовещения посёлка Шимск. Как сообщается на сайте Новгородской епархии, после богослужения владыка обратился к молящимся с архипастырским словом. Митрополит Лев отметил, что в этом году праздник Благовещения выпал на Страстную седмицу, посвящённую последним земным дням и страданиям Христа. «В этот завершающий день Великого поста я желаю всем нам благодати Господней с тем, чтобы по этой благодати мы были ревностны в вере и готовили своё тело для того, чтобы оно стало храмом Духа Святого», — отметил митрополит Лев. Праздничные богослужения вечером 7 апреля начнутся во всех храмах и монастырях Новгородской епархии. Митрополит Лев возглавит богослужения в Софийском соборе Великого Новгорода — оно начнётся в 23:10.

19:41 07.04.2018 К Пасхе готовятся не только жители России. Покрово-Никольский храм в Клайпеде (Литва). Освящение куличей.

21:15 07.04.2018 Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») днем 7 апреля помогал в освящении пасхальных куличей, яиц и других угощений в одном из православных храмов Санкт-Петербурга. Милонов нёс за священником кропильницу — сосуд со святой водой. Напомним, Милонов — член приходского совета церкви святителя Петра митрополита Московского, регулярно участвует в богослужениях и крестных ходах. Фото: facebook.com/milonov

21:43 07.04.2018 Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов примет участие в праздничном пасхальном богослужении в Никольском Морском соборе города Кронштадта. Вместе с ним в соборе будут встречать Пасху православные верующие из числа военнослужащих объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» и других воинских частей Кронштадта и Петербурга. Фото: ИА REGNUM

23:10 07.04.2018 В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга заканчиваются последние приготовления к праздникчной Пасхальной службе. Ее возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Сюда же в ближайшие часы будет доставлен Благодатный огонь. Он прибудет из Иерусалима через Москву на военный аэродром Левашово под Петербургом, откуда его привезут в Казанский собор, а затем и в другие храмы Санкт-Петербургской епархии. В Казанском соборе уже собрались верующие, люди продолжают идти к храму.

23:21 07.04.2018 На Урале уже отмечают Пасху. В храмах и церквях Екатеринбурга прошли богослужения, также состоялись крестные ходы.

23:38 07.04.2018 В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга началась торжественная Пасхальная служба, передает корреспондент ИА REGNUM. Она продлится более двух часов и завершится евхаристией, таинством причастия. Службу возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Накануне праздника он обратился к верующим с пасхальным посланием и, в частности, заявил: «Потрудиться нужно еще очень и очень много! И особое внимание стоит уделить укреплению наших традиционных ценностей, позаботиться об укреплении семьи, дабы каждая семья стала «малой Церковью», способной к воспитанию новых поколений в Духе и Истине».

01:15 08.04.2018 Праздничное богослужение сейчас проходит в Храме Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в Сочи. Фото: Дарья Антонова [[[picture22]]] [[[picture24]]] [[[picture25]]] [[[picture27]]] [[[picture29]]] [[[picture31]]] [[[picture31]]]

03:12 08.04.2018 В Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, ставший центром Пасхальных торжеств в Северной столице, только что доставили лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима, передает корреспондент ИА REGNUM. Это произошло с большим опозданием от ранее намеченного срока. Прибытие огня на военный аэродром Левашово со Святой земли (через Москву) ожидалось еще в 22:40 7 апреля. А по факту произошло только около двух часов ночи 8 апреля. К радости верующих, стойко дожидавшихся волнующего момента, Благодатный огонь, наконец, добрался до Казанского собора, а к утру будет доставлен во все храмы Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

03:27 08.04.2018 Верующие в Казанском соборе Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM Пасхальный крестный ход у Казанского собора Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время Крестного хода. Дарья Драй © ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (справа) и глава Заксобрания Вячеслав Макаров. Дарья Драй © ИА REGNUM Крестный ход вокруг Казанского собора. Пасхальное богослужение у Казанского собора. Дарья Драй © ИА REGNUM Верующие в храме на Пасху. Дарья Драй © ИА REGNUM

03:52 08.04.2018 Смотр-конкурс расписных пасхальных яиц «Пасхальный арт-фестиваль» впервые пройдет в Барнаульской епархии. Мероприятие состоится сегодня, 8 апреля, в 12.00 на территории храмового комплекса во имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского и благодаря инициативе ИСК «Союз», накануне 10 художественных школ и изостудий, три вуза и два колледжа получили 20 заготовок яиц, сделанных из пенополистирола и покрытых штукатуркой. Высота каждого — от 1 до 2 метров. В течение предпраздничного времени ребята расписывали их на свой вкус. И вот 8 апреля все желающие смогут увидеть и оценить, что из этого получилось.

04:55 08.04.2018 В полдень по местному времени (05:00 мск) во Владивостоке состоится крестный ход. Православные пройдут от Покровского кафедрального собора до центральной площади города. В ночь с 7 на 8 апреля митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил праздничную Пасхальную Литургию в Покровском кафедральном соборе. «От всей души, с глубоким чувством пасхальной радости, сердечно поздравляю вас с великим, всепобеждающим и всеутверждающим праздником — Светлого Христова Воскресения!», — поздравил православных митрополит Вениамин.

04:56 08.04.2018 В ночь с 7 апреля на 8 апреля 2018 года в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста. «В сей светлый праздничный день вспомним проникновенные, возвышенные слова святителя Филарета, митрополита Московского: «Христос Воскресе! — Сказав сие, что могу сказать вам более? Все сказано. Надо ли основать веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскресить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать (так), чтобы блаженство было — не мечта, но существенность, слава — не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющая и никого не поражающая? — На все сие найдется довольно силы в одном чудодейственном слове: Христос воскресе!», — говорится в пасхальном послании главы Ханты-Мансийской митрополии, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла всечесному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Ханты-Мансийской митрополии. Фото: пресс-служба Ханты-Мансийской и Сургутской епархии.

05:20 08.04.2018 В День Пасхи Христовой 8 апреля 2018 года в столицу Ямала рейсом Москва-Салехард будет доставлен Благодатный огонь. В 8.30 (6:30 мск) лампады с огнем привезут в Петропавловский храм в Салехарде. Накануне, 7 апреля архиепископ Николай посетил райцентр Аксакарка — здесь был установлен православный чум-часовня. Фото: пресс-служба Салехардской епархии.

07:44 08.04.2018 Праздник Пасхи ежегодно становится поводом для подорожания яиц, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Если в Каменске-Уральском Свердловской области в марте стоимость яиц первого сорта была 47 рублей за десяток в большинстве сетевых магазинов, то в апреле — уже 57 рублей. Накануне, 7 апреля, стоимость яиц первого сорта подскочила до 67 рублей. Сегодня, утром 8 апреля, цены вернулись к прежнему 57 рублёвому значению, но не опустились до мартовского показателя. И такая картина наблюдается ежегодно: накануне Пасхи цены на яйца растут, потом падают, но к допасхальному минимуму не возвращаются.

08:15 08.04.2018 В день Светлого Христова Воскресения в Никольском кафедральном соборе Оренбурга будут проведены три литургии.

08:19 08.04.2018 Для обеспечения оренбуржцев пассажирским транспортом в день Пасхи 8 апреля с 8:00 до 20.00 по местному времени организована работа автобусных маршрутов до кладбищенского комплекса «Степной» и кладбища на ул. Монтажников. На трёх маршрутах задействовано 30 автобусов. Маршруты осуществляют движение по следующим схемам: № 46 «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс «Степной»; № 60 «Никольский собор — пр. Победы — ул. Гаранькина — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс «Степной»; № 60с «ДКиС «Газовик» — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс «Степной», путь следования которого пройдет по ул. Чкалова, пр. Гагарина с выездом на Загородное шоссе до нового кладбища. Движение личного транспорта по улице Тихой до кладбищенского комплекса «Степной» запрещено. На Загородном шоссе выделена специальная парковочная зона, где горожане могут оставить свои автомобили и, пересев на общественный транспорт по улице Тихой добраться до кладбищенского комплекса Степной. Организовано дежурство сотрудников транспортных предприятий на конечных остановках автобусов. Также за порядком следят сотрудники ГИБДД и управления по организации дорожного движения администрации Оренбурга.

08:24 08.04.2018 В Чебоксарах митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил праздничное богослужение в Покровско-Татианинском соборе. К Пасхе из Иерусалима от Гроба Господня был доставлен Благодатный огонь. Владыка Варнава зажёг от него свечи прихожан собора, после чего пасхальная заутреня продолжилась. Трансляция богослужения шла в прямом эфире. Фото cap.ru.

08:27 08.04.2018 В чувашском Новочебоксарске на Соборной площади — большая пасхальная ярмарка. Здесь продают куличи, творожные и кондитерские изделия, пасхальные сувениры с национальной символикой. Фото: cap.ru.

08:35 08.04.2018 В Омске праздничная Божественная литургия прошла в Успенском кафедральном соборе. Богослужение в честь Пасхи совершил митрополит Омский и Таврический Владимир. Фото: Оmskportal.ru

08:36 08.04.2018 Председатель Государственной думы Вячеслав Володин присутствовал на Пасхальном богослужении в Храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре. Он традиционно каждый год встречает светлый праздник Пасхи в Сретенском монастыре.

08:40 08.04.2018 В Ульяновске митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий вместе с воспитанниками воскресной школы во дворе храма выпустил в небо белых голубей. Затем состоялось освящение пасхальных куличей и яиц. Фото: mitropolia-simbirsk.ru.

08:45 08.04.2018 Как сообщили в Томской Епархии, Благодатный огонь будет доставлен в Томск 9 апреля. Встреча святыни состоится в 17:00 по местному времени в Богоявленском кафедральном соборе.

10:14 08.04.2018 Свято-Троицкий кафедральный собор Калуги стал главным местом пасхальных торжеств области, где службу полунощницы и пасхальную заутреню возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. Благодатный огонь в специальном сосуде доставили в Калугу на службу, и каждый желающий мог взять частицу святыни с собой.

10:45 08.04.2018 Православные верующие Дагестана отмечают Пасху Христову. Сегодня, 8 апреля, в республику прибудет Благодатный огонь. Самолёт со святыней, прибытие которого ожидается в аэропорту Махачкалы в 11:30, будут встречать представители духовенства и органов власти республики. «Уже стало доброй традицией ежегодно в день Пасхи доставлять Благодатный огонь в пределы нашей кавказской земли — Республику Дагестан. Отсюда он развозится по близлежащим республикам, в том числе и Азербайджан», — сообщил представитель Махачкалинской епархии РПЦ отец Виталий. На службе в Великую субботу в Свято-Успенском соборе города Махачкалы. Фото пресс-службы Махачкалинской епархии.

11:12 08.04.2018 Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой. «Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. «С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем. Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания», — отметил президент России. Добавим, что Владимир Путин присутствовал в храме Христа Спасителя на ночном богослужении. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А затем, по уже сложившейся традиции, президент России и патриарх обменялись пасхальными подарками. Владимир Путин на службе в Храме Христа Спасителя. Фото: kremlin.ru

11:29 08.04.2018 Праздник Праздников — в пасхальном репортаже Марины Каширской [[[picture32]]] [[[picture33]]] [[[picture34]]]

11:36 08.04.2018 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с главным православным праздником — светлым Христовым Воскресением, с Пасхой. «Это самый светлый, долгожданный и радостный праздник христианства. Он символизирует возрождение и обновление, утверждает важнейшие ценности: любовь, добро, сострадание, справедливость, веру и надежду», — подчеркнул глава региона. Напомним, в Свердловской области проживают представители более 160 национальностей. Православие является одной из основных конфессий Среднего Урала.

11:38 08.04.2018 В Перми на маршруты общественного транспорта запущены дополнительные автобусы. До Северного кладбища можно будет доехать на автобусном маршруте №39. Общественный транспорт будет останавливаться и вблизи других городских кладбищ. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 7 и 8 апреля будет изменена схема движения автобусного маршрута №39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр». Маршрут при следовании по улице Якутская будет совершать заезд к Северному кладбищу по улице Красноборская. Движение будет изменено в оба направления. На линии будет работать три автобуса. Кроме того, 7 и 8 апреля на Южной дамбе действует дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов №1, 5, 13, 14, 25, 43, 75 и для троллейбусных маршрутов №8, №13. Для автобусных маршрутов №49, №53 вводится дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Верхне-Курьинское». Для автобусных маршрутов №22, 32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Головановское».

11:41 08.04.2018 8 апреля в 16:00 по центру Екатеринбурга пройдёт крестный ход. Маршрут проляжет от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. По новой традиции, зародившейся в Екатеринбургской епархии в минувшем году, крестный ход возглавит детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Как и в прошлом году, будет сформирована детская колонна из участников патриотических организаций, юных казаков, кадет, курсантов, православных следопытов и скаутов, студентов высших учебных заведений и колледжей. В шествии планируется участие порядка 1000 детей. Юные крестоходцы, экипированные в красные пасхальные курточки с символикой православного движения «Верим. Действуем», пронесут в руках хоругви, иконы и красные пасхальные шары. Особое место в колонне займут гости из Израиля — православные скауты, которые зададут праздничное настроение игрой на волынках и барабанах. В шествии с барабанами также примут участие воспитанники Суворовского военного училища и Братства православных следопытов.

12:24 08.04.2018 В Калининградской области с пасхальным видеообращением к пастве обратился архиепископ Балтийский Серафим. «Как мы радуемся каждому восходу солнца на небе, так каждый христианин радуется светлому Христову воскресению. И почувствовав эту радость, пойдём к тем, у кого еще душа не воскресла, не ощутила радости воскресения Христова», — призывал калининградцев архиепископ.

13:08 08.04.2018 В Калужской области в пятый раз состоялся традиционный пасхальный автопробег. Порядка 20 легковых автомобилей с 50 участниками стартовали в полдень, 8 апреля от храма Николая Чудотворца, что на улице Русиново города Ермолино. Колонна празднично украшенных автомобилей с православной молодежью, под пасхальные песнопения в течение полутора часа посетила окрестные города Балабаново и Боровск, а также Свято-Пафнутьев монастырь.

13:57 08.04.2018 В Пскове праздничное пасхальное богослужение состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля. Полуночную службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Вместе с псковичами и гостями города в богослужении принимали участие временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Иван Цецерский и прибывшие по приглашению врио Губернатора четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и артист балета, солист Большого театра Гедиминас Таранда. Фото с официального портала государственных органов Псковской области pskov.ru

14:16 08.04.2018 В Покровский собор Великого Новгорода сегодня, в праздник Пасхи, доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В 17:00 митрополит Новгородский и Старорусский Лев совершит в храме Великую вечерню, после чего огонь будет роздан верующим. Как сообщили в Новгородской епархии, с 9 апреля Благодатный огонь будут доставлять и в другие храмы епархии.

14:44 08.04.2018 В Екатеринбурге начался общегородской Крестный ход. Он пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-крови

14:56 08.04.2018 В Крестном ходе в Екатеринбурге участвуют скауты из Палестины.

15:25 08.04.2018 Крестный ход в Первоуральске (Свердловская область).

15:39 08.04.2018 Первоуральск, Свердловская область. На этом месте скоро будет храм. А пока во время крестного хода отслужили молебен.

15:42 08.04.2018 Многие участники крестного хода взяли с собой детей. Судя по всему, юным уральцам нравится участие в пасхальном шествии. Они с удовольствием выкрикивают «Христос Воскресе» и «Воистину Воскресе».

15:57 08.04.2018 Екатеринбург. В Крестном ходе принимают участие прихожане, казаки и курсанты.

16:10 08.04.2018 Более десяти тысяч православных прошли сегодня Крестным ходом по центру Новосибирска. Шествие проследовало от Вознесенского кафедрального собора, где в Пасхальную ночь были совершены полунощница, пасхальная утреня и Божественная литургия, до собора Александра Невского. В Крестном ходе приняли участие духовенство храмов города, представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся новосибирских духовных школ, вузов, певчие и миряне Фото: Анна Алябьева, ИА REGNUM

16:25 08.04.2018 Петербуржцы и гости Северной столицы продолжают приходить в православные храмы, чтобы вместе встретить праздник Воскресения Христова и поделиться друг с другом пасхальным настроением. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в эти минуты много верующих в Николо-Богоявленском (Морском) соборе в самом сердце Петербурга. Церковный хор исполняет пасхальные песнопения, верующие выстроились в очередь к наиболее почитаемым иконам, а священники благословляют прихожан. В храме также много иностранных туристов, в том числе молодежи. [[[picture35]]] [[[picture36]]] [[[picture37]]]

16:50 08.04.2018 Творожную пасху весом в 1 т установили около храма Христа Спасителя в Москве. Ее изготовили накануне в Ростове-на-Дону и подарили столице. Праздничное блюдо с цукатами и изюмом весит 1140 кг, оно треугольной формы, его высота, длина и ширина — по 1,5 м.

20:34 08.04.2018 Фоторепортаж о том, как прошли пасхальные торжества на главных площадках Екатеринбурга. Подробности: Православные скауты из Израиля: как отметили Пасху в Екатеринбурге