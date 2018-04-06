Ярославль, 6 апреля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле не утихают страсти вокруг городского мусорного полигона — 5 апреля в 23.00 в управление МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о возгорании твердых бытовых отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Пожар на полигоне

По прибытии на место было установлено, что возгорание произошло на площади 500 квадратных метров.

«Силами сотрудников противопожарной службы и полигона удалось локализовать и впоследствии ликвидировать огонь. Проводится проверка с целью выяснения причин возгорания. Основная версия, рассматриваемая на сегодня, — поджог», приводит слова начальника испытательно-пожарной лаборатории МЧС по Ярославской области Андрея Дмитриева правительство Ярославской области.

В настоящее время полигон «Скоково» работает в штатном режиме.