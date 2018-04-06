Москва, 6 апреля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Госдуму эвакуируют в связи с пожарной тревогой, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. Противопожарная эвакуация проводится во второй раз для седьмого созыва депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Просьба закрыть двери и выйти на улицу. Не забудьте взять с собой документы и ценные вещи. Выход производить по ближайшим эвакуационным лестницам, ориентируясь по световым указателям «Выход». При эвакуации соблюдайте спокойствие. Соответствующими службами предпринимаются все меры по восстановлению нормального функционирования здания», — проинформировали по «громкой связи».

Предыдущая учебная пожарная тревога объявлялась 11 мая 2017 года. Как правило, такие учения проходят раз в полгода. Отметим, что ранее Госдуму не эвакуировали в связи со звонками о «минировании» — пленарные заседания проходили согласно регламенту работы.