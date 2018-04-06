Москва, 6 апреля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин снял с должностей 11 генералов из структур министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Следственного комитет. Соответствующий указ главы государства от 06.04.2018 № 143 «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах» опубликован сегодня, 6 апреля, на официальном интернет портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В структурах МВД уволены: заместитель начальника Главного управления безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев, начальник Уральского юридического института МВД генерал — майор Александр Гук, заместитель начальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко, министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин.

В системе ФСИН сняты с занимаемых должностей: начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков, начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин.

В структурах МЧС уволен начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров.

Больше всего увольнений в структурах Следственного комитета. Там сняты с занимаемых должностей: глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин, глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков, глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин, глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев, глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов.

Кроме того, в этом же указе президента содержатся новые назначения. О причинах увольнения 11 генералов и одного полковника в указе ничего не сказано.