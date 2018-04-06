Москва, 6 апреля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Ни дня не проходит без новостей о торговых войнах между США и Китаем. Одна из последних сенсационных новостей состоит в том, что КНР «расширил и углубил» свой собственный список импорта из США, подлежащего повышенному тарифицированию. Теперь в него входит уже продукция Боинг и американских автопроизводителей, а также соевые бобы, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

lalabell68 Нефть

По его мнению, нефть в настоящее время рассматривается многими как финальная и наиболее весомая разменная монета в торговом споре между США и Китаем. США, которые планируют к 2025 году стать крупнейшим экспортёром нефти в мире, сейчас как никогда ранее нужны высокие цены на чёрное золото.

Последние данные свидетельствуют, что экспорт нефти и нефтепродуктов из США продолжал расти в 2017 году, увеличившись на 555 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2016 годом, до 5,2 млн б/с.

«После всего случившегося, основной вопрос состоит в том, будет ли у сырья «декаплинг» (разрыв взаимосвязи) в случае всё более и более вероятного панического сброса американских акций — в особенности, в случае если грядущие финансовые квартальные отчёты публичных компаний разочаруют.

То есть, сможет ли сырьё (прежде всего, нефть) продолжить рост без оглядки на драму, которая может вот-вот разыграться на глобальном фондовом рынке? Ответ на этот вопрос весьма непрост», — полагает эксперт.

Говоря о конкретно текущих факторах, могущих оказать сиюминутное влияние на нефтяные цены, следует напомнить о традиционной пятничной публикации данных о числе активных буровых установок в США от Baker Hughes.

Напомним, что после достижения максимума в 800 работающих в стране нефтекачек в середине марта, реальные значения, несмотря на более или менее стабильную нефть, всё время оказывались хуже прогнозов. На прошлой неделе их цифра составила 798.

«Ожидается, что текущие данные вновь укажут на медленное сокращение их числа, что может поддержать цены на нефть 9 апреля, так что отметка $68,20 за баррель выглядит вполне реальной», — отметил Рожанковский.

Говоря о ближайших перспективах рубля, приходится признать однофакторный характер его драйверов. Это, в первую очередь, укрепляющийся доллар. Подмечено, что волны колебания индекса доллара к шести основным валютам составляют интервалы от 7 до 9 дней. Поскольку нынешняя фаза продолжается всего два дня, то впереди — ещё как минимум полная рабочая пятидневка.

«Таким образом, нефть в данном случае не окажет поддержку рублю, и он будет медленно дрейфовать вниз в район 58,50 рубля за доллар, и в понедельник проделает ориентировочно одну пятую часть этого пути», — считает эксперт.

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