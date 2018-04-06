Солсбери, Великобритания, 6 апреля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль вышел 6 апреля из критического состояния, сообщает британский телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Соответствующая информация поступила из Окружной больнице Солсбери.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в городе Солсбери со следами отравления. Через некоторое время британские власти заявили, что при покушении на них применялся нервно-паралитический газ «Новичок».

Глава МИД страны Борис Джонсон и премьер-министр Тереза Мэй указали на то, что «с высокой долей вероятностью» за отравлением стояла Россия, в том числе сославшись на данные своих экспертов по химическому оружию.

Тем не менее впоследствии эксперты лаборатории в Порт-Дауне заявили, что точно страну происхождения отравляющего вещества установить не удалось.