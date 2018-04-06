Москва, 6 апреля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Прямое давление США на Китай снова дало сбой. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее введение пошлин на ввоз товаров из Китая Соединёнными Штатами.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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По словам члена Совфеда, США снова просчитались.

«Там сочли, что Китай пойдёт на уступки в торговом споре. Это была ошибка», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter, напомнив, что Пекин в 24 часа выставил США ответные списки американских товаров, на которые вводятся ввозные пошлины.

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«Китай готов к торговой войне. Прямое давление Вашингтона уже не первый раз дает сбой», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля власти США анонсировали предварительный список продукции, облагаемой дополнительными пошлинами. Перечень затрагивает порядка 1,3 тыс. наименований продукции, импортируемой из Китая, включая продукцию аэрокосмической, информационной, коммуникационной сфер, робототехники и станкостроения, на сумму $50 млрд при размере пошлин в 25%.

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Китай полон решимости ответить на экономическую агрессию со стороны США

В свою очередь Пекин ввел 25%-е пошлины на ряд американских товаров на сумму в три миллиарда долларов.

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил администрации Белого дома рассмотреть вопрос о введении новых пошлин в размере $100 млрд на ряд китайских товаров. При этом глава государства сослался на закон о торговле и на «статью 301» Торгового акта 1974 года.

Напомним, в конце марта глава Белого дома подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет США вводить ограничения на импорт из КНР в одностороннем порядке.