Оренбург, 6 апреля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области на неделе (2—6 апреля) СМИ акцентировали внимание на ситуации, в которой оказались родственники погибших в авиакатастрофе пассажиров самолёта «Ан-148». Люди жалуются, что до сих пор не могут похоронить своих близких, а также на подкуп со стороны авиаперевозчика. Информационный всплеск отмечен вокруг темы сноса здания бывшей обкомовской дачи на набережной Урала в Оренбурге. Также СМИ проявили интерес к темам паводка и эпидемии гриппа и ОРВИ.

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Длинные каникулы

В Оренбуржье по-прежнему значительна заболеваемость гриппом и ОРВИ. Орские школьники, которые досрочно ушли на каникулы из-за эпидемии, своевременно не приступили к учебному процессу. В мэрии посчитали разумным продлить карантин до 9 апреля. Хотя эпидемиологи констатировали, что среди школьников ситуация развивается динамично в сторону уменьшения заболевших ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости высок среди взрослого населения.

В Оренбурге ограничились точечными мерами. Повсеместно в школах карантин не вводился. Из-за эпидемии приостановили деятельность секций и кружков в системе дополнительного образования.

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Паводок

Указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга на территории региона введён режим повышенной готовности. Это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность оренбуржцев, бесперебойную работу объектов экономики, сохранность материальных ценностей, а также минимизировать ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, к выполнению превентивных мероприятий, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в регионе может быть привлечено более 10 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники. Всего в период весеннего половодья может быть использовано более 700 маломерных судов, принадлежащим муниципальным образованиям, различным организациям и частным лицам. Для проведения аварийно-спасательных работ в муниципальных образованиях, подразделениях МЧС России подготовлены средства спасения и спасательный инвентарь. Для проведения воздушной разведки и мониторинга паводковой обстановки планируется применение 10 беспилотных летательных аппаратов регионального МЧС, вертолета Ми-8 ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России».

В регионе началось активное снеготаяние. Подтоплен ряд низководных мостов. Демонтирован понтонный мост в Соль-Илецком городском округе на период паводка. От «большой земли» отрезаны три села. В ряде случаев из-за перелива талых вод через проезжую часть ограничено движение транспорта по трассам.

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Уход от уголовной ответственности

В Оренбургской области прекратили уголовное дело в отношении экс-министра спорта Олега П. Во время расследования приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету РФ и внебюджетным фондам РФ свыше 46 млн рублей. Установлено, что в период 2011—2015 годы Олег П. внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 млн рублей, и от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 млн рублей. Таким образом, задолженность АНО «СК «Южный Урал» перед бюджетом полностью погашена, также как и задолженность по страховым взносам. Эти обстоятельства и ходатайство фигуранта уголовного дела стали основанием для того, что уголовное дело прекратили.

Стоит отметить, что это было второе уголовное дело в отношении экс-чиновника. По первому делу он признан виновным в коррупционном преступлении. Используя финансовую зависимость Оренбургской областной общественной организации «Баскетбольный клуб «Надежда» от минспорта, экс-министр незаконно вмешался в деятельность баскетбольного клуба, которая субсидируется из областного бюджета. В 2017 году суд вынес приговор, согласно которому Олег П. оштрафован на 400 тысяч рублей и лишен права занимать должности в органах государственной власти в течение года.

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«Мы хотим похоронить своих близких!»

Родственники погибших в результате крушения самолёта, выполнявшего рейс Москва-Орск 11 февраля, устали молчать и терпеть. От безысходности одна из жительниц Орска создала в интернете петицию, которую за три дня подписали более 7 тыс. человек. Анна Т., потерявшая в авиакатастрофе свою дочь, заявила о проблеме — спустя полтора месяца со дня трагедии она до сих пор не может похоронить дочь. С этой проблемой столкнулись и другие люди. Сначала родственников просили подождать два-три месяца, потом срок ожидания увеличили до пяти месяцев, а впоследствии и вовсе до года.

Родственникам предложили хоронить своих погибших близких в два этапа, что вызвало возмущение. Люди сообщают, что их заверяли в том, что экспертизу будут проводить более 100 экспертов, на деле работают только девять.

«Нам предложили на выбор два варианта. Один вариант: нам сейчас выдают 25% из того, что готово, от тех останков. Мы их хороним сейчас, а потом, через неопределенный срок до одного года, нам отдадут остальное, чтобы мы еще раз захоронили. Или мы просим оставить останки, конкретно моей матери, до конца окончания экспертизы и тогда захоронить, чтобы нам выслали. Мы, естественно, согласились, что до конца будем ждать. Потому что в несколько этапов — это как-то ненормально. Это просто как-то бесчеловечно», — отметила Людмила С., которая потеряла свою маму, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Между тем первые похороны уже состоялись. Ранее СМИ сообщали о том, что в Швейцарии простились с Ульрихом К. В тот злополучный февральский день он летел в Орск в командировку. Родственники просили у Москвы выдать справку о смерти для получения страховых выплат, однако им отказали из-за проведения следственных действий.

По данным портала «Вестирама», в Орске на двойные похороны решился пожилой мужчина, у которого при крушении погибла жена. У него тяжелое заболевание, и он не уверен, что сможет похоронить супругу через год.

Ещё одной поднятой темой стал вопрос запрета на съёмки программы, посвящённой авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Раменском районе Московской области. Орчанке, которая создала петицию в интернете, предложили стать участницей передачи на центральном ТВ, но впоследствии выяснилось, что программу на эту тему запретили.

Между тем ещё одна родственница, чья сестра погибла в авиакатастрофе, заявила о попытке подкупа. По мнению Ларисы К., сейчас авиакомпания через посредников — страховую компанию — якобы предпринимает действия, направленные на предотвращение подачи исков потерпевшими, сообщает портал «Взгляд-инфо».

Портал ural56.ru сообщает, что 5 апреля в Октябрьский суд Орска поступило заявление от семьи, чей родственник летел роковым рейсом и погиб. В иске требование к «Саратовским авиалиниям» и «Альфастрахованию» о возмещении материального и морального вреда, а также компенсацию по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, ранее представитель страховой компании заявил, что все выплаты производятся: 62 семьи получили по 2 млн 25 тыс. рублей. Выплата по потере кормильца возможна только после предоставления справки о смерти человека.

Сегодня, 6 апреля, в Орске прошла встреча родственников погибших пассажиров с губернатором и членами правительства Оренбургской области, представителями МЧС и Минздрава РФ, СКР, а также Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ. Обсуждались вопросы, касающиеся экспертных и правовых процедур. Встреча проходила в закрытом для посторонних режиме, в том числе для СМИ.

Напомним, самолёт «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, причиной падения самолета стало обледенение датчиков, из-за чего возник сбой в показаниях скорости воздушного судна.

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«Культурный» снос

В Оренбурге суд 2 апреля признал незаконным предупреждение прокуратуры о недопущении сноса исторического дома на набережной Урала, известного как здание бывшей обкомовской дачи. Надзорное ведомство намерено обжаловать это решение, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

В свою очередь собственник земельного участка и зданий, расположенных в зоне охраняемого ландшафта, установил возле объекта информационный щит, где сообщил, что снос не запрещён и будет осуществляться по решению владельца. Со своей стороны в минкультуры региона посчитали недопустимой ситуацию, когда не учитывается понятие зоны охраняемого ландшафта.

«Это территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений», — уточнила министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко и добавила, что в настоящее время судебная инстанция рассматривает права собственника и требования минкульта.

Напомним, что скандальный снос здания начался 22 февраля, однако был приостановлен. Прокуратура и минкультуры выразили протест. В суде рассматривается административное дело.

Здание построено в начале 1950-х годов в духе советского классицизма. Собственник планирует снести здание и построить жилой комплекс, оздоровительный центр.

«Не знаю, почему, но ностальгических чувств по поводу сноса коттеджа у меня нет, вполне возможно, что на фоне невосполнимых утрат и плачевного состояния действительно исторических городских зданий — летного училища, ликероводочного завода, усадьбы Городисского, облика Беловки и многого другого — эта утрата уже не так волнует, как могла бы, да и ценность здания, наверное, существенно меньше упомянутых, а вот угроза потери общественной территории, которую мог бы занять ландшафтный парк, как продолжение Марсова Поля, очень расстраивает — этот парк мог бы стать украшением города, местом притяжения горожан многих поколений, «атмосферным» пространством», — отметил на своей странице оренбуржец, адвокат Владимир Тишин.

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Рояльное движение

4 апреля в Оренбуржье открылся VIII Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». Всемирно известный пианист Денис Мацуев 5 апреля посетил пять муниципальных образований Оренбургской области. «Рояльное движение» побывало в Кувандыке, Кваркено, Адамовке, Светлом и Ясном и это, по словам мэтра, стало новым рекордом в рамках проекта.

В рамках фестиваля в Оренбуржье уже стала традиционной культурная акция, получившая название «Рояльное движение». По инициативе губернатора Юрия Берга для районов приобретаются новые рояли, представляет их жителям Денис Мацуев.

Министр культуры и внешних связей Евгения Шевченко отметила уникальность проекта «Рояльное движение»:

«Проект сочетает в себе и встречу с маэстро Денисом Мацуевым, и обновление инструментов. Причем инструмент такого высокого уровня позволяет заниматься и готовиться к концертам с полной отдачей. Ценность этого проекта в том, что он не закончился одним или двумя концертами. Конечно, в этом заслуга людей, которые придумали «Рояльное движение» — Юрия Александровича Берга и Дениса Леонидовича Мацуева. И из года в год всемирно известный музыкант подтверждает свои обязательства. Важно, что мы не просто громко заявили о проекте, но и продолжаем развивать, обещая новые встречи».

Начиная с 2014 года, когда зародилась эта совместная инициатива, российский пианист выступил и представил новые инструменты уже в 14 муниципальных образованиях региона.

Пешеходный спуск к Уралу

В Оренбурге 4 апреля городские чиновники сообщили о том, что в 2018 году будет проходить реставрация объекта культурного наследия — пешеходного спуска к реке Урал. С 10 апреля пешеходный спуск к Уралу будет вновь закрыт для проведения подготовительных работ — будут установлены временные ограждения и вагончики для строителей, завезена необходимая техника и материалы, проведено электричество. При установлении постоянных положительных как ночных, так и дневных температур воздуха (по прогнозам синоптиков это будет ориентировочно 14 апреля), рабочие приступят к работам.

Тема благоустройства набережной, конкретно пешеходного спуска к Уралу, вновь вызвала интерес СМИ. В конце 2017 года оренбуржцы выражали опасения, что работы в морозы и дождливую погоду могут оказаться некачественными. Однако строители и чиновники заверили, что всё под строгим контролем. В декабре 2017 года спуск был открыт. Горожане в скором времени заметили, что верхний слой начал трескаться и отваливаться. Последовал официальный комментарий, в мэрии подчеркнули, что работы по финишным покрытиям не были предусмотрены контрактом 2017 года, а временную шпатлёвку подрядная организация выполнила за свой счёт.

Сейчас оренбуржцы обратили внимание на то, что на лестнице начала появляться ржавчина. И вновь появились опасения — насколько качественно были сделаны работы?

Напомним, в 2017 году Оренбургская область активно включилась в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором приняли участие 13 муниципальных образований. Общий объём финансирования мероприятий проекта в области составил 600 млн рублей — 360 млн рублей федеральных средств и 240 млн рублей из регионального бюджета.

В августе 2017 года приступили к ремонту и реставрации набережной реки Урал. Работы осуществляются в два этапа. В декабре 2017 года сдали первую часть объекта — спуск и нижнюю часть набережной. На реализацию этого этапа выделено 97 млн рублей. К реконструкции остальной части набережной приступят в 2018 году. Добавим, что набережная является основным объектом благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Лестница на набережной воссоздавалась по проекту 1952 года.