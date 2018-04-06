Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия») обратился в Роскомнадзор с просьбой «взять под жесткий контроль» качество мобильной связи в городе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата. Парламентария поддержал комитет Заксобрания Петербурга по законодательству, который он и возглавляет.

Сотовая связь

Четырбок в своем письме указал, что горожане жалуются на ухудшение качества связи, в том числе на прерывания разговоров, сложности с дозвоном и низкое качество передачи речи. При этом оплата услуг, разумеется, осуществляется в полном объеме, то есть потребитель оплачивает не вполне качественную услугу.

Также парламентарий в письме Роскомнадзору отметил, что предстоящий старт высокого туристического сезона в Петербурге и прибытие многочисленных болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу, по всей видимости, ухудшат ситуацию с качеством связи, в связи с чем и нужен «жесткий контроль».

В итоге комитет по законодательству решил обратиться к руководителю Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой сообщить, какие меры принимаются для обеспечения необходимого уровня качества мобильной связи в Петербурге.

Роскомнадзор проводит регулярный мониторинг качества связи во всех регионах страны, в том числе и в Петербурге. Согласно актуальным данным, связь 2G в Петербурге полностью «зеленая», то есть высокого качества. С 3G есть локальные перебои, больше всего «красных» точек — на Петроградской стороне и юго-западе города. А на карте 4G зеленого и желтого цветов (то есть, менее высокого качества) примерно поровну.

Представители операторов сотовой связи в неофициальных комментариях для ИА REGNUM опровергли ухудшение качества связи и добавили, что к чемпионату мира по футболу введут в строй новые «вышки», которые позволят не допустить проблем во время резкого роста числа гостей города.

Мнения экспертов по поводу услуг мобильной связи в Петербурге разделились. Генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что число жалоб на качество связи в последнее время действительно выросло:

«Чудес не бывает. Люди все чаще пользуются мобильным интернетом, что приводит к значительному росту трафика. Развитие сетей сотовых операторов идет куда более низкими темпами».

В свою очередь генеральный директор агентства Telecomdaily Денис Кусков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что, по данным мониторинга, качество связи в Петербурге — одно из лучших в России, а все проблемы носят локальный характер:

«Проблемы могут быть связаны с экранирующими бетонными или стеклянными перекрытиями бизнес-центров или торгово-развлекательных комплексов. Время от времени у операторов выходит из строя оборудование, которое, конечно, надо чинить по возможности быстрее. Но общегородской проблемы качества связи в Петербурге не существует».

Кусков посетовал, что депутаты в очередной раз вместо предметной деятельности занимаются популизмом и в своих выводах основываются непонятно на чем. Эксперт предложил представить Законодательному собранию итоги нового мониторинга качества связи, который будет проведен в мае.

В свою очередь Юрий Брюквин полагает, что депутаты, готовя запросы в Роскомнадзор, трудятся не напрасно:

«Чем больше Роскомнадзор будет получать таких запросов, тем лучше. Сейчас они тратят 99% своих усилий на бессмысленную цензуру в интернете. Желания заниматься другими делами у них нет, о контроле за строительством и развитием сетей с них никто не спрашивает. Чем больше у них будут это спрашивать, тем лучше, потому что качество связи в современных условиях — это, в конце концов, не только вопрос потребительских услуг, но и вопрос безопасности управления государством».

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать мессенджер Telegram в России.

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Кроме того, Роскомнадзор направил в Facebook обращение с просьбой пояснить позицию компании в связи с блокировкой страниц ряда российских СМИ.

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