Москва, 6 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто использует мессенджер Telegram для общения с журналистами и считает его очень удобным.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

«Много есть мессенджеров, Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе для общения с журналистами», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможной блокировке Роскомнадзором мессенджера в России, Песков отметил, что будет очень жаль, но закон есть закон.

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«Если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — пояснил Песков.

Ранее юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что мессенджер технически не может исполнить требования ФСБ и передать ключи от переписки. И не сделал бы этого, если бы мог, поскольку считает такие требования не соответствующими Конституции России.

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Срок предоставления ключей истек, и 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера. Иск в Таганский суд Москвы поступил.