Калуга, 6 апреля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Калуге состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Ягужинские чтения». Как заявили сегодня, 6 апреля, на брифинге организационного комитета, который прошёл в пресс-центре редакции газеты «Весть», проведение мероприятия намечено на начало июля 2018 года.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На пресс-конференции

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области, целью научно-практической конференции станет увековечивание памяти первого генерал-прокурора России Павла Ягужинского, одного из крупнейших политических и государственных деятелей эпохи Петра I.

В числе тем, которые предполагается обсудить в рамках форума — история становления и развития прокурорского надзора в России, аспекты правовых форм защиты прав и свобод человека и гражданина, а также история усадьбы Павла Ягужинского в Калужской губернии Авчурино в XVIII — начале XXI вв.

Заместитель губернатора области Константин Горобцов отметил, что своё участие в данном научном форуме на сегодняшний день подтвердили многие историки и правоведы, представители силовых структур.