Калининград, 6 апреля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Калининградской области продолжается муниципальный «мэропад». Сегодня, 6 апреля, о своей отставке заявил глава администрации Краснознаменского района Владимир Сытнюк. Для прощальных слов жителям района чиновник использовал соцсеть.

Gov39.ru Глава Краснознаменского района Владимир Сытнюк и губернатор Антон Алиханов

«Дорогие краснознаменцы! Земляки! Друзья! Двенадцать лет я, по вашему выбору, в меру своих сил и способностей служил Краснознаменскому району. Без ложной скромности хочу сказать — нам, вместе с вами, за эти годы удалось сделать невозможное: некогда серый и совершенно бесперспективный район на задворках Янтарного края — необратимо изменился. Это отмечают и жители, и гости. Трудно, да и не нужно перечислять то, что сделано. Кто хочет видеть, тот увидит», — написал Сытнюк на своей странице в «Фейсбуке».

Также уже бывший глава попросил прощения «у тех, кого вольно или невольно обидел».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Владимир Сютник возглавлял приграничный с Литвой Краснознаменский район 12 лет. Два года назад он подвергся жёсткой критики тогдашнего губернатора Николая Цуканова.

«Сытнюку, думаю, пора поменять работу. Он в отпуске сейчас? Ну и замечательно. Уже не контролирует человек ситуацию в своём районе. Подберите ему работу другую. Он живет в Калининграде, давно уже не появляется в Краснознаменске», — так заявил Цуканов, когда ему доложили о проблемах с уличным освещением в Краснознаменском районе.

Напомним, с момента избрания губернатором Антона Алиханова осенью 2017 года это отставка уже пятого мэра калининградских муниципалитетов. Первым со скандалом был уволен глава администрации курортного города Светлогорск Александр Ковальский. Затем уволен глава второго курорта Пионерский Евгений Михейкин (причина — махинации с дорогостоящей приморской землей).

В марте в отставку по собственному желанию ушли мэр Калининграда Александр Ярошук и глава администрации приграничного с Литвой Славского района Константин Панфилов.