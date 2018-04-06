Ярославль, 6 апреля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославле досрочно прекращены полномочия директора управляющей компании Красноперекопского района Александра Скороходова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в группе компаний «Альфа Групп». Скороходов уволен до окончания трудового договора по инициативе собственников.

Pixabay.com Увольнение

«Решение о срочном прекращении трудового договора со Скороходовым А.Г. было принято Советом директоров. Причиной решения стали жалобы клиентов управдома на неэффективное управление многоквартирными домами и игнорировании запросов клиентов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в группе компаний «Альфа Групп».

С 9 апреля возглавлять ОАО «Управдом Красноперекопского района» будет новый директор, его фамилия пока не сообщается.