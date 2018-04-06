Москва, 6 апреля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. С целью продажи собственного ребенка за $20 тысяч (1,2 млн рублей) женщина приехала из Алма-Аты в Москву, но оказалась в руках московских правоохранителей. Сейчас ей грозит обвинение части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), сообщает 6 апреля пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.

(сс) CWitte Ребенок

По версии следствия, еще находясь в Казахстане, мать разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях.

«Она указала сведения о необходимости предоставления ей материальной компенсации со стороны потенциальных усыновителей», — говорится в сообщении.

На предложение женщины под видом потенциальных усыновителей откликнулись сотрудники правоохранительных органов из Москвы. В результате она прилетела в Россию, где состоялась встреча с «покупателями». Во время встречи женщина написала отказ от ребенка, после чего ей было предложено проследовать в банк за вознаграждением. Там она была задержана и доставлена в участок.

В связи с отсутствием родственников ребенка в России он помещен в детский дом. В правоохранительные органы Казахстана направлен запрос об установлении родственников и отцовства мальчика. В ближайшее время женщина будет помещена под стражу. Расследование дела продолжается.

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