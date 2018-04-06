Москва, 6 апреля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы и правительство РФ запустили новый формат диалога, который подразумевает встречу премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями всех парламентских партий перед ежегодным отчетом правительства. С помощью такого формата депутаты смогли заранее обсудить с правительством приоритетные для себя вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе расширенного заседания фракции «Единая Россия» в преддверии отчета правительства в Госдуме, который состоится 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Перед нашей встречей прошли новые форматы коммуникации с участием представителей оппозиционных фракций: были проведены совещания с представителями и ЛДПР, и «Справедливой России», и КПРФ с правительством во главе с председателем правительства, где мы смогли обсудить многие вопросы, которые носили актуальный характер. Сегодня мы через этот формат, но уже в более расширенном составе планируем реализовать работу фракции «Единая Россия» с отраслевыми министерствами», — отметил Володин.

По его словам, таким образом депутаты смогут подвести итоги работы министров, о которых планируется говорить в ходе отчета правительства в Госдуме. Кроме того, по словам спикера Госдумы, такой формат также поможет продумать перспективы и возможные инициативы, направленные на реализацию послания президента.

О новом формате работы депутатов и правительства журналистам также рассказал и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, депутаты обсудят инфраструктурные проекты, экономические вопросы и социальную политику с 11 министрами, которые присутствуют на заседании фракции.

«Обсудим все эти вопросы и сформулируем свою позицию по отчету правительства. Такой формат проходит нечасто, но он всегда проходит очень конструктивно», — отметил Неверов.

Кроме того, по его словам, депутаты уже обсудили с Дмитрием Медведевым как с председателем партии «Единая Россия» вопросы координации работы фракции в Госдуме с членами партии на местах.

«Дмитрий Медведев предложил эту работу выстроить, чтобы те вопросы, которые интересуют наших коллег на местах, выходили на уровень нашей фракции и мы их тут обсуждали», — заявил Неверов.