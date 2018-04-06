Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могут разрешить междугородние автобусные перевозки с Ладожского железнодорожного вокзала. Соответствующий законопроект поддержали в пятницу, 6 апреля, на заседании комитета по законодательству городского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время автобусы в другие регионы отправляются исключительно от автовокзала на набережной Обводного канала. Такое ограничение петербургские депутаты установили несколько месяцев назад. Как объясняли авторы, это сделано «в целях снижения загрузки улиц и автомобильных дорог Санкт-Петербурга».

Теперь депутаты решили поправить собственный закон и установить пункт отправления или прибытия междугородних автобусов в Петербурге еще и на Ладожском вокзале, так как автостанция, наконец, попала в реестр министерства транспорта и прошла все необходимые аттестации. Пассажиры смогут воспользоваться залом ожидания Ладожского вокзала, обеспеченного туалетами, камерами хранения, медпунктом.

Предполагается, что, в случае принятия закона, с Ладожского вокзала вскоре могут отправиться автобусы, в частности, в Крым, на Кавказ, в Мурманск или в Москву. От Ладожского вокзала автобусы будут двигаться в сторону кольцевой автодороги и федеральной трассы «Кола» через Дальневосточный проспект.

Автовокзал на Обводном канале принимает более 21 тыс. человек в сутки, и городские власти убеждены, что он перегружен.

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Напомним, на юге Петербурга Смольный силами инвесторов обещает в течение трех лет возвести еще один международный автовокзал «Южный». Ожидается, что он появится в Купчино, на Витебском проспекте. Стоимость огромного пересадочного узла оценивают в 4,1 млрд рублей. Вокзал должен будет включать 12 перронов отправления, 5 перронов прибытия, обслуживать около 300 автобусов и 12 тыс. человек в сутки. Застройщик получит возможность поставить на юге Петербурга многофункциональный центр общей площадью 80 тыс. кв. метров.

Между тем, у Смольного когда-то были планы и по строительству большого международного автовокзала на севере Петербурга — также в связи с перегрузкой станции на Обводном канале. Но в результате вместо гигантского пересадочного узла на площади в 10 га землю использовали под большой торговый центр у станции метро «Парнас».

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Добавим также, что строительство автовокзала предполагается на северной окраине Санкт-Петербурга, на территории Ленобласти. Транспортно-пересадочный узел «Девяткино» объединит в себе междугородный и международный автобусный вокзал, действующую железнодорожную станцию и станцию петербургского метро «Девяткино», большой паркинг для автомобилей, объекты торговли и развлечений.