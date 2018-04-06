Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В Северо-Западном округе с начала текущего года сотрудники таможни изъяли и уничтожили более 400 тонн незаконно ввезенных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В результате проверок обнаружено, изъято из оборота и уничтожено более 417 тонн запрещенных к ввозу товаров, — говорится в сообщении. — Основная их часть поступает в Северо-Западный регион из Республики Беларусь и Финляндии».

Отмечается, что среди плодоовощной продукции строчку лидеров занимают выращенные в зарубежных странах яблоки, груши, томаты, пекинская капуста и перец. В ассортименте продукции животного происхождения львиную долю составляют «европейские» сыры, молочная продукция, колбасные и мясные изделия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции были введены ЕС вслед за США в 2014 году — за воссоединение Крыма с Россией. Санкции регулярно, каждые полгода, продляют, несмотря на периодически звучащие из отдельных стран ЕС заявления об их неэффективности и вреде для региональных экономик.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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