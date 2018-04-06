Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 апреля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В Ярославской области инспекторы национального парка «Плещеево озеро» начали установку искусственных гнездовий для гоголя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Национальный парк «Плещеево озеро» Дома для гоголей готовы

Гоголь — большеголовая утка средних размеров, которая гнездится в дуплах деревьев. В Ярославской области это малочисленный гнездящийся вид. Но на территории национального парка «Плещеево озеро» гоголь обычен, населяет всю акваторию озера. Прилетает к нам в первой декаде апреля, когда во льду водоемов появляются первые полыньи.

Птица выбирает деревья без сучков, чтобы не надоедали шумные соседи — вороны, сороки. Она также охотно заселяет искусственные гнездовья — дуплянки-гоголятники.

Гоголи для Ярославской области — редкость

Устанавливают гоголятники там, где лес подходит к водоему.

Установкой искусственных гнездовий занимаются государственные инспектора Виктор Охотин и Роман Борисов. Всего запланировали повесить 12 домиков — от местечка Кухмарь в сторону Урёва, и затем в пригородном участковом лесничестве — за Соломидино, вдоль речки.

Также в обязанность инспекторов входит замена подгнивших или испорченных гнездовий, так как эти утки не заселяют те дуплянки, где осталось хотя бы одно прошлогоднее яйцо или мертвый птенец.

К прилету гоголя установка гнездовий буден завершена.