Москва, 6 апреля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В Совфеде осудили очередной вброс британских спецслужб о предполагаемом месте производства «Новичка», передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Газ «Новичок», которым, по утверждению британской разведки, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, был произведен на «военной исследовательской базе» в городе Шиханы Саратовской области РФ, сообщила британская Times.

«Одно предположение одиознее и нелепее другого. То мы гречку, которую ели Скрипали, отравили, то их морскую свинку, то подсыпали яд в чемодан Юлии, то в букет цветов, то опрыскали им дверную ручку в доме, то вентиляционную систему в машине. Постоянно называют то одно, то другое место на территории России, в котором якобы было произведено отравляющее вещество», — заявил глава комитет Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая, заверил сенатор, «совершенно никакого отношения к производству газа типа «Новичок» не имеет».

«Там ведутся совершенно иные работы, исследовательские. Это научно-исследовательское учреждение, занимающееся изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки. Утверждение о том, что «Новичок» был создан там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей», — уверен Бондарев.