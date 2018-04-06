Москва, 6 апреля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила в Facebook обращение с просьбой пояснить позицию компании в связи с блокировкой страниц ряда российских СМИ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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«Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2018 г. соцсеть Facebook заблокировала более 270 аккаунтов и страниц, которые, как считают в компании, принадлежат организации «Агентство интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA).

Глава Facebook Марк Цукерберг позже пояснил, что это было сделано для «защиты честных выборов по всему миру». По его словам, страницы были заблокированы не из-за того, какой контент был на них размещен, а потому что «они контролировались IRA».

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