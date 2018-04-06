Москва, 6 апреля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. За протестами против единого государственного экзамена стоят преподаватели, лишившиеся возможности подрабатывать на оценках выпускников и абитуриентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«За протестами против ЕГЭ стоят преподаватели, которые лишились возможности подрабатывать на высоких оценках абитуриентов. Ведь, по сути, в чем разница между ЕГЭ и обычным экзаменом? И там и там вопросы, только в первом случае ответы оценивает беспристрастная машина, а во втором — человек, который может рассчитывать на взятку, у которого банально может быть плохое настроение», — отмечает парламентарий.

При этом, по его словам, сколько бы ни перечисляли минусы ЕГЭ, сложно спорить с тем, что тесты дали возможности тысячам ребят из провинции честно поступить в лучшие вузы страны — «прежде такую возможность имели в основном только блатные, чьи родители могли подмаслить где нужно».

Вместе с тем ЛДПР является последовательным противником ЕГЭ — депутаты фракции голосовали против принятия закона об отказе от традиционной формы выпускных экзаменов.

Читайте также: Законопроект об отмене ЕГЭ внесен в Госдуму

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2018 года законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. ЕГЭ не достиг цели, уверены парламентарии. Предполагалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в высоком качестве знаний учеников и доступности высшего образования, отмечают авторы.