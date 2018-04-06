Душанбе, 6 апреля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В 2018 году в Таджикистане планируют запустить в эксплуатацию 20 новых птицеферм, сообщает 6 апреля «ТаджикТА» со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Городецкая Инна Александровна. На птицеферме.1957

По данным ведомства, на предприятиях планируется производить кур-бройлеров мясной породы. В настоящее время на девять производств завезли современное оборудование из России, Китая, Турции и Германии.

Первые цеха будут запущены в апреле в городе Вахдате. По состоянию на 1 апреля 2018 году в республике работали 70 предприятий, на которых содержались 5,5 млн кур.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Таджикистане было создано 125 тыс. рабочих мест, из которых 48% — постоянные, 23% — сезонные, 24% — временные, 3% — восстановленные и 1% — дополнительные.

По словам министра труда, миграции и занятости населения Сумангула Тагойзода, большая часть рабочих мест в 2017 году была создана в сельской местности.

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