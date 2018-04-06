Иркутск, 6 апреля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Вслед за общественностью и сотрудниками Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, правительственному законопроекту, значительно уменьшившему водоохранную зону Байкала, воспротивились ученые Сибирского отделения Российской академии наук. Как передаёт irk.ru, 6 апреля на пресс-конференции они заявили, что на следующей неделе направят в правительство РФ письмо с требованием пересмотреть изменения.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Напомним, скандальный проект, регламентирующий исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал был утверждён Дмитрием Медведевым, несмотря на протесты учёных, природоохранной прокуратуры и некоторых депутатов госдумы РФ. Причём сделано это было 26 марта 2018 года, пока страна горевала вместе с Кемерово. Интересно, что в пояснительной записке к поправкам подчёркивалось, что сокращение водоохранной зоны с 500 до 200 метров осуществлено с применением «научно-обоснованного подхода». Но даже учёные, которых привлекали к разработке новых границ, высказались против того, что в конечном итоге утвердило правительство.

«Во главу угла поставлено то, что озеро рыбохозяйственное, понимаете? А как же жемчужина Сибири, как же уникальность? То есть подошли утилитарно, обозвав Байкал рыбохозяйственным», — подчеркнул глава лимнологического института Андрей Федоров.

По его словам, этот шаг означает одно — на правительственном уровне Байкал поставили наравне с другими водохранилищами, реками и озерами России, нет теперь уникальности.

Тревогу учёных вызывают еще и юридические казусы. Если водоохранную зону Байкала сократили, то что касается рыбоохранной зоны, она так и осталась в 500 метрах, это создает дополнительные сложности с определением нарушений.

«В случае нарушений будет неясно, границы какой зоны нарушены, так как две эти зоны регулируются разными постановлениями», — заключил Андрей Федоров.

Напомним, Байкал растянулся на 636 км в виде гигантского полумесяца на границе Иркутской области и Бурятии. Воды в нём больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио) и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. Дно в самой глубокой его части на 1167 метров ниже уровня Мирового океана. Поручение скорректировать границы до 1 марта 2018 года дал Владимир Путин по итогам «прямой линии» в июне 2017 года. Но разработчики, прикрывшись именем учёных из Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, подошли к определению границ весьма избирательно. Ранее об этом говорил также прокурор Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Зенков. По его мнению, единственным мотивом этого шага «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность».

"В сложившейся ситуации, после подписания распоряжения правительства РФ № 507 от 26.03.18 на территориях, оказывающих максимальное воздействие на экосистему озера, к сожалению, исключается один из природоохранных инструментов, и Байкал будет загрязняться еще сильнее. И, кроме того, снижается статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия», — считает заведующая лабораторией гидрологии и климотологии Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Ольга Гагаринова.

Между тем под петицией, запущенной вечером 3 апреля 2018 года, где заявлено, что отмена водоохранной зоны Байкала в границах населённых пунктов — преступление ещё большее, чем убийство нерп, уже подписались более 8 тысяч человек.