Калуга, 6 апреля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Как сообщила 6 апреля ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, его подозревают в получении взятки в значительном размере.

Оперативная съёмка предоставлена калужским региональным управлением СКР Дача взятки налоговому инспектору

Незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, по версии следствия, сотрудник налогового органа получил от конкурсного управляющего калужского завода. За эту сумму он обещал не принимать мер в деле о банкротстве предприятия, в том числе не обращаться в судебные инстанции и контролирующие органы с жалобами на конкурсного управляющего, чтобы освободить последнего от штрафных санкций.

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При задержании чиновник пояснял оперативникам, что ему срочно были нужны деньги на ремонт квартиры.

«Передача денежных средств проходила в машине под контролем сотрудников регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции», — уточнила Мошкова.

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В настоящее время по возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, которое предусмотрено по статье обвинения (ч.3 ст. 290 УК РФ), — до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, калужские правоохранители в 2017 году выявили почти сотню фактов дачи взяток. Средний размер взятки составил 210 тыс. рублей. В каждом третьем случае фигурантами уголовных дел становились должностные лица. Среди них — представители федеральных и исполнительных органов власти области, а также муниципальные чиновники и руководители муниципальных предприятий.