Углич, Ярославская область, 6 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Ярославской области Угличским судом рассмотрено уголовное дело в отношении заведующей детской поликлиникой Угличской ЦРБ, обвиняемой в причинении по неосторожности смерти 10-летнему пациенту Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

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В январе 2017 года в приемное отделение Угличской центральной районной больницы был доставлен 10-летний мальчик с жалобами на тошноту, боли в верхних и нижних конечностях, голове. Дежурный хирург исключил у пациента заболевания хирургического профиля и пригласил для осмотра заведующую детской поликлиникой, которая работала по совместительству врачом — педиатром приемного отделения. Женщина при осмотре неправильно оценила состояние больного как удовлетворительное, проигнорировав анамнестические данные и жалобы на ухудшение состояния, повышение температуры до 40°. Врач не сопоставила имевшиеся у мальчика симптомы с анамнезом острого отита, в результате чего поставила неверный диагноз: ОРВИ с абдоминальным синдромом.

Врач не госпитализировала пациента в лечебное учреждение для оказания специализированной медицинской помощи, а также не провела соответствующее обследование и не назначила адекватную антибактериальную терапию, что в данном случае являлось обязательным.

Непосредственно после осмотра мальчик был отпущен домой, где находился еще несколько дней, до тех пор, пока вновь по вызову родителей в тяжелом состоянии не был транспортирован сотрудниками скорой медицинской помощи в Угличскую ЦРБ, где в этот же день скончался в отделении реанимации.

По результатам судебного разбирательства подсудимой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей.