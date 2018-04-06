Калининград, 6 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Калининградские тележурналисты и росгвардейцы отреставрировали памятный знак-указатель к крупнейшему опорному пункту обороны гитлеровцев в городе-крепости Кёнигсберг — форту № 5.

Алексей Елин ИА REGNUM Журналисты и росгвардейцы на фоне отреставрированного памятного знака

Несмотря на то, что сегодня форт №5 является филиалом государственного Калининградского историко-художественного музея, а сам форт признан объектом культурного наследия федерального значения, памятный знак не стоит ни на чьём балансе и за годы проржавел и облупился.

Алексей Елин ИА REGNUM Состояние памятника еще несколько дней назад

На памятном знаке установлена Звезда Героя Советского Союза и дана надпись: «Памятник массового героизма советских воинов. Апрель 1945 года».

«Сердце болит от того, что не очень за ним ухаживают. Как выяснилось, он никому не принадлежит. Поэтому мы просто решили взять и за свои деньги, скинуться с ребятами с ГТРК и Росгвардии, и просто сделать хорошее дело», — прокомментировал директор калининградского филиала ВГТРК Николай Долгачёв.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за взятие пятого форта 6−8 апреля 1945 года пятнадцать солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе руководитель штурма — гвардии старший лейтенант 26-летний Роман Бабушкин, родом из Башкирии.

Алексей Елин ИА REGNUM Звезда Героя Советского Союза снова засияла

В предстоящее воскресенье, 8 апреля, у пятого форта пройдет военно-исторический фестиваль, посвященный 73-летию взятия Кёнигсберга. В реконструкции победоносного штурма немецко-фашистской цитадели примут участие около ста человек — не только калининградцы, но и единомышленники из Москвы, Петербурга, а также Польши и Литвы. Вход — бесплатный.