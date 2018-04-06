Вильнюс, 6 апреля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Несмотря на эффективно работавшую смычку NordBalt — подводный кабель между Литвой и Швецией — в марте средняя цена на электроэнергию выросла на 50,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 апреля. Холодная погода в литовской зоне торгов биржи Nord Pool подняла цену до 46,08 евро/мегаватт-час. Это самая высокая цена на электроэнергию в истории — с начала работы NordBalt.

Mihail_hukuna Свет

Довольно высокая цена в литовской зоне торгов фиксировала и в феврале — 43,48 евро/мегаватт-час. Низкая температура воздуха не уходила и в марте, и вместе с маленькой генерацией ветряных электростанций в Скандинавии она оказывала влияние на рост цен на электроэнергию.

«Средняя температура в марте 2018 года была на пять градусов ниже, чем в такой же период прошлого года. С преобладанием низкой температуры в регионе растет спрос на электроэнергию и повышается ее стоимость. На цены на электроэнергию влияло и то, что из-за снизившейся генерации ветряных электростанций в Скандинавии упало предложение дешевой электроэнергии. В марте этого года генерация ветряных электростанций была на 14% меньше, чем в такой же период прошлого года», — утверждает временный директор независимого поставщика электроэнергии Energijos tiekimas Диана Казакевич. Её комментарий распространила пресс-служба компании.

В 4-й шведской зоне торгов, которую с Литвой соединяет NordBalt, в марте средняя цена на электроэнергию достигала 44,96 евро/мегаватт-час, это самая высокая цена с сентября 2013 года. Разница в цене на электроэнергию в Литве и Швеции в марте составляла только 1,12 евро/мегаватт-час.

В других зонах торгов стран Прибалтики также фиксировался рост цен на электроэнергию. В Латвии цена выросла на 50,4% и достигала 46,09 евро/мегаватт-час. В Эстонии в марте фиксировался рост в 46%, а цена в марте достигала 45,32 евро/мегаватт-час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики намерены выйти из системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва) и синхронизироваться с системой континентальной Европы, обеспечивая стабильность своей работы в том числе и за счёт соединений со Скандинавией. При этом все связи с Белоруссией и Россией планируется отключить. Чиновники, в свою очередь, заявляют, что такой переход даст возможность снизить цены.