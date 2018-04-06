Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Советские танки времен Великой Отечественной войны Т-34−76 и Т-34−85 возглавят колонну военной техники на Дворцовой площади Санкт-Петербурга во время парада, посвящённого 73-й годовщине Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО. Парад, как и в прошлом году, будет иметь не только наземную, но и воздушную составляющую.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Легендарный танк Победы Т-34 на параде 9 мая 2017 года

По Дворцовой площади пройдут 90 образцов военной техники, в том числе бронемашины «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».

В авиационной части парада будет представлено 45 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, а также стратегический бомбардировщик Ту-95.

«Всего в параде примут участие около 4,5 тыс. человек — — военнослужащие Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны России, МЧС, МВД и войск Росгвардии», — отметили в ЗВО.

Тренировки парада на Дворцовой площади назначены на 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года механизированную парадную колонну также возглавлял танк Победы — легендарный Т-34−85. За ним по Дворцовой площади прошла боевая и специальная техника Сухопутных войск Российской армии — всего более 100 единиц. В небе над Дворцовой площадью прошли более 40 единиц многоцелевых и ударных вертолетов, истребителей, бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов.