Москва, 6 апреля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Соцсети присоединились к акции в годовщину теракта в петербургском метро

Скриншот страницы Twitter Alexia Kampbell

В Санкт-Петербурге 3 апреля, в годовщину теракта в метро, организовали акцию «Тысяча белых роз». Её поддержали не только жители города, но и пользователи социальных сетей. Они оставляли записи с хештегом #ТысячаБелыхРоз и выражали свою скорбь по погибшим в трагедии.

«Трагедия в Санкт-Петербурге разделила нашу жизнь на до и после теракта. Спустя ровно год мы помним», — написал Командир Полка.

Пользователи отмечали, что пережить трагедию петербуржцы смогли благодаря сплочённости и сознательности общества. Они также считают, что это помогло избежать еще большего числа жертв.

Наряду с акцией в сети широко обсуждали еще одно событие, связанное с терактом. Телеканал «78» опубликовал видео, на котором глава муниципального округа Балканский Савелий Лебедев пришёл с цветами и подарком к женщине, пережившей это страшное событие. Представившись, Лебедев с порога заявил хозяйке, что «пришел поздравить именинницу». На это женщина ответила, что повод — годовщина теракта, а не её день рождения.

«Событие печальное, но…» — продолжила женщина.

«…Но я не мог остаться в стороне, у меня бабушка с дедушкой тоже были в концлагере каком-то, поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему», — продолжил Лебедев.

Пользователей возмутили слова чиновника. Они отметили, что ему следовало подготовить речь перед приездом к женщине. А то поведение, которое он продемонстрировал в ролике, больше похоже на сюжет анекдота.

«Поведение этого холёного чиновника просто тянет на анекдот!» — написала Авдотья А.

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Наряду с аккаунтами «фабрики троллей», Facebook заблокировал страницу департамента мэрии Москвы

В рамках борьбы с «российским вмешательством» в американские выборы Facebook заблокировал более 270 аккаунтов, которые, по мнению администрации сети, принадлежат «Агентству интернет-исследований» — так называемой «фабрике троллей». Её обвиняют в размещении среди американских пользователей политической рекламы.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, страницы заблокировали не из-за контента, который был в них размещён, а из-за того, что их якобы контролировало агентство.

В число заблокированных попала и страница департамента экономической политики и развития мэрии Москвы. На неё были подписаны около 6,5 тыс. пользователей. По словам представителя ведомства, такое решение администрации соцсети вызвало недоумение, сообщает РБК. Мэрия Москвы уже попросила у Facebook разъяснить причины блокировки.

Отмечается, что аккаунт департамента мог попасть в «чёрный список» из-за Глеба Васильченко — одного из тех, кого минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Васильченко, вероятно, оказывал департаменту мэрии Москвы услуги по продвижению в соцсетях. Идентификатор пользователя с таким именем был в одной из публикаций на странице департамента в соцсети «Вконтакте». В самом ведомстве опровергли сотрудничество с Васильченко.

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Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей

Социальная сеть фигурирует еще в одной широко обсуждаемой новости. Технический директор Facebook Майк Шрепфер сообщил, что изначальные расчеты об утечке данных 50 млн пользователей оказались неверны. На самом деле в распоряжении Cambridge Analytica находились данные 87 млн аккаунтов. Позже эту информацию подтвердил и Цукерберг.

«Мы недостаточно фокусировались на предотвращении злоупотреблений и недостаточно думали о том, как люди могут использовать эти инструменты для нанесения ущерба. Для полного осознания нашей ответственности нам не хватило широты взгляда на вещи. Это была моя ошибка», — заявил основатель соцсети, общаясь с журналистами The New York Times.

Предполагается, что Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, занималась онлайн-рекламой для его президентской кампании. Собранные данные якобы позволили компании повлиять на ход президентских выборов в США.

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Пользователи соцсетей массово жгут шоколад

В сети массово жгут плитки шоколада в надежде проверить их качество. Пользователи обнаружили, что шоколад марки «Россия щедрая душа» не плавится, а горит, как факел. После этого в соцсетях начали проверять и другие бренды. Многие из них показали тот же результат.

По мнению ряда пользователей, это свидетельствует о том, что шоколад некачественный, а в его составе присутствуют дешёвые растительные масла или какао-порошок, который производители используют вместо тертого какао.

Однако другие пользователи отметили, что вся органика подвержена горению, в том числе шоколад. Правда оказалась на их стороне. В связи с многочисленными записями в соцсетях, Роскачество опубликовало на своём сайте объяснение, почему горение шоколада — абсолютно нормальное явление.

«Любые жиры и масла легко плавятся от огня. В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой, — рассказывает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин».

Впрочем, не для всех пользователей эти слова стали подтверждением качества шоколада — в сети всё так же продолжают публиковать видеозаписи с горящим лакомством и возмущениями о его низком качестве. Учитывая это, Роспотребнадзор решил провести лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях. При этом в ведомстве призвали не доверять непроверенным источникам информации.

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Соцсети раскритиковали новую серию «Простоквашино»

На этой неделе киностудия «Союзмультфильм» выпустила первую серию «Возвращения в Простоквашино». Пользователи скептически отнеслись к обновленной версии мультфильма и раскритиковали детали первой серии.

Многие из них считают, что не нужно было снимать новую версию мультфильма, так как она всё равно не сравнится с оригиналом. В частности, зрителей возмутило, что создатели «осовременили» «Простоквашино», изменив Дяде Фёдору причёску, сделав Шарика блогером и добавив другие новшества.

«На мой взгляд, не нужно было этого делать. Тот мультфильм должен был остаться нетронутой классикой. Величественной памятью о детстве», — написал в своём Twitter журналист Армен Гаспарян.

Еще одной причиной для возмущений стало появление нового персонажа — Веры Павловны, сестры Дяди Фёдора. В соцсетях обратили внимание, что её отчество не совпадает с именем отца — Дмитрия. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев уже объяснил, что «это баг», и исправлять имя девочки не планируют. Такая позиция киностудии стала поводом для еще большей критики.

«Это уже новый уровень понятия «и так сойдет», — сделал вывод Алексей Г.

Впрочем, не все пользователи так критично отнеслись к обновленной версии мультфильма. Они отметили, что он сделан неплохо, хотя и не дотягивает до оригинала. В основном пользователям не пришлась по душе озвучка и компьютерная графика.

«Да вроде, и юморок есть, и нарисовано не совсем похабно, лучше, чем современные «Бременские», но голоса г**** (отредактировано — ред. ИА REGNUM ) и есть ощущение в картинке чего-то не того», — пишет Юный гельминтолог.

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Учителя из США устроили флешмоб, показав порванные учебники

Учителя из Оклахомы запустили в Twitter флешмоб в надежде добиться увеличения зарплат и финансирования школ. В рамках акции они публикуют фотографии со старыми учебниками и школьным инвентарём. К флешмобу присоединяются и другие неравнодушные пользователи.

Скриншот страницы Twitter Alexia Kampbell

Судя по многочисленным фотографиям, школьники вынуждены изучать историю США по учебникам 2000-х годов, содержание которых уже давно перестало быть актуальным. Кроме того, многие книги от старости буквально разваливаются на части. В сети так же распространяют фотографии сломанных стульев и парт, на которых приходится сидеть школьникам.

Чтобы привлечь внимание местных властей, пользователи поддержали учителей, распространяя фотографии среди своих подписчиков. Среди них — родители учеников местных школ и другие неравнодушные граждане.

Скриншот страницы Twitter Jamie

«Это учебник из класса моей дочери. В книге по истории действующий президент — Джордж Буш. Мы можем сделать лучше, Оклахома», — призывает Джейми.

Флешмоб приурочили к забастовке учителей, которые требуют от властей повышение заработной платы и увеличение финансирования для местных учебных заведений. По данным местных СМИ, в 2016 году Оклахома занимала 49 место среди всех штатов США по уровню средней заработной платы преподавателей.