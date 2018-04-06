Калуга, 6 апреля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг 8 апреля состоится специальное гашение филателистической продукции, посвященной христианскому празднику Пасхи. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представить УФПС Калужской области — филиал «Почта России» Ольга Строк, в церемонии примут участие настоятель храма в честь святых бессребренников Космы и Дамиана протоиерей Сергий Третьяков и заместитель директора УФПС Калужской области Ольга Степаненко.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области Почтовая открытка, выпущенная к Пасхе

В честь праздника Светлого Христова Воскресения по заказу Калужского филиала Почты России выпущен специальный художественный штемпель и немаркированная почтовая карточка. На почтовой карточке изображен Свято-Троицкий кафедральный собор в Калуге.

«Поставить оттиск специального штемпеля можно будет не только в праздник Пасхи, но и всю Пасхальную неделю с 9 по 15 апреля 2018 года», — сказала Ольга Строк.

Напомним, в пасхальную ночь на 8 апреля во всех калужских храмах пройдут праздничные богослужения. 7 апреля в храмах совершат освящение яиц и куличей. Затем прихожане исповедуются, а в 23.00 богослужебный круг начнется совершением полунощницы. После этого духовенство и прихожане совершат крестные ходы. Ночную пасхальную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги совершит митрополит Калужским и Боровским Климент.