Кемерово, 6 апреля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Арендаторы и собственники торговых площадей сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» предлагают не сносить здание полностью, а оставить ту часть, которая не затронута пожаром. Речь идёт о двух этажах старой фабрики и пристройках. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

По его словам, собственники и арендаторы торговых площадей в «Зимней вишне» не желают терять заработок, поэтому хотели бы снова открыть торговлю. Они заявляют, что «памятный сквер на месте «Зимней Вишни» дохода никакого не принесет, поэтому не нужен».

«Адский цинизм и глум — снова сделать торговый центр на месте, где погибли десятки наших соседей, друзей и родных! Детей! Надеюсь, никто всерьёз это предложение даже рассматривать не будет. Кемеровчане хотят видеть на месте «Зимней Вишни» памятный сквер или парк. И Сергей Цивилёв их в этом поддерживает, что совершенно правильно», — пишет депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв заверил, что на месте «Зимней вишни» в Кемерове торгового центра не будет.

Отвечая на вопрос о том, что будет построено на месте сгоревшего торгового центра, Цивилёв сказал, что решение будут принимать жители:

«Мы предложили жителям региона определить, что должно быть построено на месте «Зимней вишни». Торгового центра там не будет. Среди предложений: сквер, часовня, мемориал. Решение будет принято большинством голосов по результатам открытого голосования».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», вспыхнувший 25 марта, унёс жизни 64 человек. В том числе погиб 41 ребёнок. Пострадали более 70 человек. В рамках уголовного дела предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов.

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