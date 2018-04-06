Неизвестные подожгли храм в Киеве в ночь на Страстную пятницу
Киев, 6 апреля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные подожгли в ночь на пятницу, 6 апреля, храм Иерусалимской иконы Богородицы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом в своем Facebook написал настоятель храма Димитрий Гарчук.
«Кто-то совершил поджог храма. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», — сообщил настоятель.
К сообщению Гарчук прикрепил фото обгоревших стен внутри храма. Также настоятель поблагодарил пожарных Голосеевского района.
С начала года на Украине участились случаи осквернения храмов УПЦ МП украинскими националистами. Только в марте вандалы поджигали храмы в Киеве дважды: 11 марта горел храм Преображения Господня, а 14 марта — постройки на территории храма в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».
В 2017 году украинские радикалы напали на 19 храмов канонической Украинской православной церкви.