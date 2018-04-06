Чебоксары, 6 апреля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В чувашском Цивильске — чрезвычайное происшествие. Обрушилась стена котельной, которая обслуживают многоквартирные дома и детсад в городе. В результате происшествия никто не пострадал, котельная продолжает работать в прежнем режиме, сообщили ИА REGNUM в минстрое Чувашии. На сайте районной администрации и городского поселения информации о происшествии нет.

Cap.ru В Цивильске частично обрушилась стена котельной

По данным министерства строительства, обрушение произошло 5 апреля.

«Произошло частичное обрушение стены фасада здания (южной стороны) квартальной котельной №2 по ул. Юбилейная, отапливающей 14 многоквартирных домов (912 квартир, 1633 жителей) и один объект социальной сферы — детский сад «Росинка», — приводят в министерстве заявление начальник отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района Димитрия Якимова.

Cap.ru Котельная продолжает работать

По официальным данным, пострадавших нет. Причины обрушения выясняются. Чиновники заверяют, что «целостность производственного помещения не нарушена, котельная работает в штатном режиме».

«Подача тепла не прекращалась и не ограничивалась. Обслуживающая организация — МУП ЖКУ Цивильского района», — уточняется в сообщении.

Отметим, что ранее обрушение здания произошло в Чебоксарах. В ноябре 2016 года административное двухэтажное здание по улице Гражданской, 30 частично обрушилось при проведении строительных работ. Площадь обрушения составила 80 кв. метров. В результате имущественный ущерб на 2,8 млн рублей причинен общественной организации и субарендаторам помещений. Директора подрядной организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба»). В августе 2017 года ему назначено наказание в виде 20 тыс. рублей штрафа.

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