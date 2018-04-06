Ярославль, 6 апреля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области депутату муниципального совета Владимиру Пахареву отказано в регистрации на праймериз «Единой России» по выборам депутатов совета, которые состоятся в сентябре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в рыбинском отделении партии.

Rybinsk.ru Владимир Пахарев

Пахарев не примет участие в предварительном голосовании, а, значит, и в выборах как кандидат от «Единой России» на основании «выявлении действий со стороны участника предварительного голосования, дискредитирующих Партию, или иных действий (бездействий), приносящих ущерб политическим интересам Партии».

«Мы его год назад исключили из партии. Не хочу раскрывать причины. Ушел так ушел. Зачем возвращаться, особенно если ты негативно отзываешься о партии. Здесь что, медом намазано?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского отделения партии «Единая Россия» Евгений Сдвижков.

Владимир Пахарев является депутатом Рыбинского муниципального совета, в прошлом был его председателем. В политических кругах его называли одним из лидеров группы депутатов, оппозиционных действующему мэру Денису Добрякову.

Предварительное голосование в Рыбинске состоится 3 июня.