Почему Детский музейный центр во Владимире причинил «головную боль» власти?
Суздаль, Владимирская область, 7 апреля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Кемеровская трагедия стала поводом для приостановки работы Детского музейного центра во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. И ладно бы речь шла исключительно о безопасности: есть основания предполагать, что данная мера — шаг на пути к закрытию Детского центра, ведь о том, чтобы вместо него сделать что-то более коммерчески выгодное, слухи ходят давно. Почему родители занимавшихся в музее детей опасаются его уничтожения, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.
Детский центр ежегодно посещают более 30 тысяч детей, которые могут увидеть экспозиции «Мир былины», «Прогулка по старому городу», «Русский дом» и другие, здесь же для них проводятся образовательные игры и отмечаются праздники. Информация, что центр собираются закрыть, появилась в СМИ еще в начале 2017 года, заслуживший скандальную известность директор ВСМЗ Игорь Конышев слухи опроверг, но — с рядом уточнений. Он сообщил, что центру нужен «новый формат», в соответствии с «потребностями времени». А с 30 марта центр закрыт, и детям предлагается весь спектр «услуг» центра на других музейных объектах.
Тем временем родители написали письмо с просьбой разобраться в истинных причинах закрытия центра, адресованное региональной Общественной палате, областному заксобранию, департаменту образования, региональному уполномоченному по правам ребенка и гендиректору музея Игорю Конышеву. Который «Палаты», в которых находится детский центр, считает главной головной болью руководства музея — ведь в самом большом помещении меньше всего посетителей, а с некоторыми изменениями «можно сделать хороший музей». Как выглядит «хороший музей» с представлении Конышева, догадаться нетрудно, достаточно вспомнить предыдущие его инициативы, от попыток уничтожить экскурсионное бюро до продажи сувениров с изображением ягодиц.
А что же министерство культуры? Читайте подробности: Под шумок: трагедия в Кемерове как повод уничтожить музей во Владимире
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