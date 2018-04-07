Суздаль, Владимирская область, 7 апреля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Кемеровская трагедия стала поводом для приостановки работы Детского музейного центра во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. И ладно бы речь шла исключительно о безопасности: есть основания предполагать, что данная мера — шаг на пути к закрытию Детского центра, ведь о том, чтобы вместо него сделать что-то более коммерчески выгодное, слухи ходят давно. Почему родители занимавшихся в музее детей опасаются его уничтожения, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в Палатах

Детский центр ежегодно посещают более 30 тысяч детей, которые могут увидеть экспозиции «Мир былины», «Прогулка по старому городу», «Русский дом» и другие, здесь же для них проводятся образовательные игры и отмечаются праздники. Информация, что центр собираются закрыть, появилась в СМИ еще в начале 2017 года, заслуживший скандальную известность директор ВСМЗ Игорь Конышев слухи опроверг, но — с рядом уточнений. Он сообщил, что центру нужен «новый формат», в соответствии с «потребностями времени». А с 30 марта центр закрыт, и детям предлагается весь спектр «услуг» центра на других музейных объектах.

Тем временем родители написали письмо с просьбой разобраться в истинных причинах закрытия центра, адресованное региональной Общественной палате, областному заксобранию, департаменту образования, региональному уполномоченному по правам ребенка и гендиректору музея Игорю Конышеву. Который «Палаты», в которых находится детский центр, считает главной головной болью руководства музея — ведь в самом большом помещении меньше всего посетителей, а с некоторыми изменениями «можно сделать хороший музей». Как выглядит «хороший музей» с представлении Конышева, догадаться нетрудно, достаточно вспомнить предыдущие его инициативы, от попыток уничтожить экскурсионное бюро до продажи сувениров с изображением ягодиц.

А что же министерство культуры? Читайте подробности: Под шумок: трагедия в Кемерове как повод уничтожить музей во Владимире

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