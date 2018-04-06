Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В России на время чемпионата мира по футболу 2018 года могут появиться отряды «полиции нравов», которые будут бороться за международную репутацию страны с попрошайками, проститутками и «национал-предателями». Такое предложение выдвинул депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

Единоросс подготовил обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и планирует направить его в ближайшие дни.

По мнению Милонова, успешное проведение «мундиаля» в России «будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру». Однако, отмечает депутат, в крупных городах РФ, где планируются состязания, наблюдаются «негативные социальные и криминальные проявления, с которыми ведется безрезультатная борьба уже долгие годы».

«В частности, улицы Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и так далее буквально «завалены» незаконными объявлениями, рекламирующими интим-услуги, наркотики, поддельные документы и прочее. В крупных городах и туристических центрах орудуют шайки «профессиональных попрошаек» и карманников, наводящих ужас на туристов. Процветает незаконная торговля, появляются стихийные базары», — пишет Виталий Милонов.

Депутат убежден, что подобные явления современной российской действительности никак не поспособствуют формированию позитивного облика страны в глазах мировой общественности. Кроме того, ситуацией могут воспользоваться идеологические противники России из-за рубежа и русскоязычные предатели.

«Существует риск, что вероятные недоразумения и негативные проявления будут использованы скрытыми противниками России из числа национал-предателей для подрыва нашей общей хорошей репутации в мире», — беспокоится народный избранник.

Для «эффективной борьбы с потенциальными злодеями, преступниками, проститутками, смутьянами и асоциальными личностями» Милонов считает нужным привлечь «специальных идеологических бойцов».

Он предлагает главе МВД сформировать экспериментальный отряд полиции нравов с широкими полномочиями в части борьбы с аморальными проявлениями в обществе на период ЧМ-2018. По мнению Милонова, бойцы отряда должны отбираться из числа «настоящих патриотов», строго исповедующих «закон, культуру и традицию». Он сам готов возглавить такую организацию.

«Уверен, что такое подразделение в сжатые сроки сможет найти быстрое решение проблем на улицах наших городов и спасти нашу международную репутацию», — заявляет Виталий Милонов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании подразделений туристической полиции в ряде российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Отдельные подразделения туристической полиции появятся в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Они будут образованы в срок до 5 мая. В остальных городах, принимающих чемпионат, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки.