Ярославль, 6 апреля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославле начались съемки кинофильма по произведению Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в кинокомпании «Ярсинема».

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Режиссер фильма — Глеб Панфилов. Это не первая экранизация произведений Солженицына этим режиссером, ранее Панфилов снимал телесериал «В круге первом». Постановка была удостоена ряда наград, в том числе премии «Ника» за лучший телевизионный фильм.

«Фильм начали снимать несколько месяцев назад. Все съемки будут проходить в Подмосковье и Ярославле. В нашем городе это происходит на Резинотехнике, где снимают, как осужденные занимаются стройкой на территории лагеря. В Ярославле киногруппа будет работать три смены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный продюсер кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман.

В массовке на съемках в Ярославле будут задействованы жители города. В фильме снимаются Евгений Миронов и Инна Чурикова, а выход картины запланирован на весну 2019 года.