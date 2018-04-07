Киев, 7 апреля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Сейчас, через четыре года после майданных событий на Украине, становится очевидным сращивание нацистских группировок с олигархическими кланами, достигшее своей окончательной фазы. Почему молчат те, кто четыре года назад убеждал всех, что госпереворот на Украине — на самом деле исключительно демократический и народный процесс, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Современные бандеровцы

Подавление инакомыслия и родной для большинства граждан Украины русской культуры, беспредельная пропаганда нацистских лозунгов и символики, запрещение русского языка и другие «достижения» майданной власти теперь становятся очевидными. То, о чем предупреждали европейских защитников украинского майдана, и то, во что они оказывались верить, теперь актуально присутствует на всей территории оккупированной бандеровцами Украины.

Но защитники, которые так критиковали недемократичного Януковича, как воды в рот набрали. Ничтожный процент населения, взяв на вооружение символику и методы гитлеровских подручных, смело и решительно терроризирует своих сограждан. Обеспечивает весь этот нацистский праздник присосавшаяся к западной помощи кучка олигархов. Россия же, в то время, как происходит постигший Украину ужас, ждет, когда тамошняя политика развалит сама себя под грузом собственных преступлений.

Выдержит ли Украина запущенную майданом деградацию? Читайте подробности: Банализация зла. Киевские нацисты в 2018 году

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