Тюмень, 6 апреля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. На уходящей рабочей неделе (со 2 по 6 апреля) в Тюменской области дотла выгорел гипермаркет детской игрушки. Областные парламентарии тем временем заявили о «развитии игорного бизнеса», а сельские депутаты удивили бесстыдством в сокрытии доходов от иномарок, крупных земельных участков и странными финансовыми потоками.

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Тайны «тюменской Рублёвки»

Апрель в Тюменской области начался со скандального прокурорского представления. Выяснилось, что депутаты думы так называемой «тюменской Рублёвки» не декларировали счета, земельные участки и иномарки. Нарушителями оказались более половины народных избранников — вплоть до председателя районного парламента.

Сообщение пресс-службы областной прокуратуры несет в себе скупую фактуру. Председатель думы Переваловского муниципального образования Александр Матаев сложил свои полномочия. Причиной стал факт, что спикер в справке о доходах 2016 года не указал доходы, полученные им от преподавательской деятельности и продажи земельного участка. Значительно занижен доход от продажи автомашины Lexus — вместо 1,6 млн рублей указано всего 450 тыс. рублей. Не отражено наличие в собственности автомобиля Volkswagen Passat.

Недостоверные сведения председатель Переваловской думы предоставил и в отношении своей супруги. В справке за 2016 год у нее показан нулевой доход, при этом в 2016 году она приобрела Leхus и Тоyоtа Highlander общей стоимостью более 4 млн рублей. Неполной оказалась и справка о доходах Александра Матаева за 2015 год.

Председатель думы предпочёл сложить полномочия пояснению странных деклараций. Помимо Александра Матаева, еще шесть депутатов не указали всё своё богатство. Это с учётом, что в поселковой думе десять парламентариев.

Как сообщает Ura.ru, у одного — странные манипуляции с его четырьмя автомобилями Toyota Camry, Porsche Cayenne, Volkswagen Beetle и «ВАЗ-21 102». Другой спрятал земельный участок на 18 соток, у третьей по банковским счетам за год прошло больше денег, чем задекларировано дохода, у четвертого что-то с памятью стало — не указал прибыль от продажи трёх земельных участков, и так далее.

Временно полномочия председателя этой сельской думы исполняет Павел Малышев, к декларациям которого претензий не возникло.

Отметим, что Перевалово — крупное село на старом Московском тракте, в 18 км от Тюмени. Здесь расположены элитные коттеджи. Здесь есть все блага цивилизации: централизованное отопление и водоснабжение, школа, детсад, фельдшерский пункт, салон красоты, магазин, спорткомплекс. Недвижимость не из доступных — небольшой дом можно купить за 7 млн рублей, а просторный коттедж за 48.

Мало кто из экспертов считает, что события в селе Перевалово серьёзно повлияют на всю область. Сам факт утаивания доходов не красит парламентариев. Атаку же на них объясняют приходом нового прокурора в Тюменский район, которым стал Дмитрий Попов, родившийся, как гласят данные официального сайта, в этом самом благодатном селе Перевалово. Отсюда, видимо, его пристальное внимание к жизни на «тюменской Рублёвке». Бывший прокурор Тюменского района Эдуард Гиматов в июне 2017 года назначен прокурором Тюмени.

Игре — дорогу

Ещё в феврале депутаты Тюменской областной думы говорили о высокой рентабельности игорного бизнеса, которому необходимо повышать налоговые ставки. Однако за букмекеров вступилось региональное правительство. И 5 апреля члены комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента пересмотрели свои взгляды и законопроект.

Если ранее они собирались по новым объектам повысить ставку налога до 250 тыс. рублей, то сейчас говорят о 125 тыс. рублей. Аналогично за процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора брать 3 млн рублей, сейчас — до 2,5 млн рублей. Налогообложение пункта приема ставок предлагалось установить в размере 14 тыс. рублей, то сейчас — до 10 тыс. рублей.

По словам спикера комитета Дмитрия Горицкого, сделано это для того, чтобы дать возможность игровому бизнесу развиваться на территории региона.

По данным УФНС Тюменской области, в регионе зарегистрировано 24 пункта приема ставок и букмекерских контор, где работает более 200 работников. Если ставку налога сделают максимальной, то азартный бизнес, по мнению правительства, уйдет или в тень, или вовсе из региона, посчитали областные парламентарии.

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Законопроект рассмотрят на очередном заседании думы Тюменской области. Отмечается, что в регионе данный вид бизнеса не развивается, а, наоборот, идёт на спад. За минувший год закрылось четыре азартных предприятия. Снизились и на 19% налоговые поступления от тотализаторов, а данный вид налога полностью зачисляется в региональный бюджет.

Тем временем в девяти регионах России букмекерская деятельность запрещена. Собираются наложить табу на азартные игры ещё в пяти субъектах Российской Федерации.

Пожог или замыкание?

От крупного магазина детских товаров Rich Family в Тюмени остался лишь остов. Сгорело всё. Сейчас следователи выясняют причину возгорания. Был ли это поджог или всё-таки причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, пожар разгорелся ночью 5 апреля. Полностью выгорело три тысячи квадратных метров. В момент пожара в здании, кроме сторожа, людей не было. До проверки сотрудниками МЧС, которые должны были прийти с инспекцией в этот большой магазин в связи с событиями в Кемерово, здание не дожило неделю.

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«Весь товар и помещение были застрахованы. Сейчас мы занимаемся поиском новой площадки для открытия гипермаркета в Тюмени. Если удастся найти подходящие площади, а это от 3,5 до 4,5 тысяч квадратных метров, откроем не один, а два магазина», — сообщила 72.ru руководитель отдела развития сети гипермаркетов детских товаров Rich Family Марина Михалёва.

Сотрудники магазина отправлены во временные отпуска. Как сообщает Ura.ru, сгоревшее здание принадлежало Алексею Киричику — сыну члена Совета Федерации от Тюменской области Степана Киричука.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли в огне 64 человека, из них 41 ребёнок. 4 апреля в Москве загорелся ТРЦ «Персей для детей». Там погиб один сотрудник центра и пострадали шесть спасателей. По предварительным данным, причиной пожара в ТРЦ «Персей для детей» стало короткое замыкание из-за перегрузки сетей.