Ярославль, 6 апреля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле складывается напряженная ситуация с состоянием дорожного покрытия как на основных магистралях, где ходит общественный транспорт, так и на второстепенных дорогах, которые жители называют «направлениями», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Ямочный ремонт в Ярославле

В социальных сетях все большую поддержку находят отдельные призывы к властям ввести в городе режим чрезвычайной ситуации и к ГИБДД — закрыть те дороги, которые находятся в самом плачевном состоянии. Жители всерьез задумываются о публичных акциях — митингах и пикетах с требованиями к руководителям города и области привести в порядок дорожное полотно.

Ямочный ремонт, который сегодня проводится в городе, ситуацию явно не спасает. Более того, в некоторых случаях, наоборот, ее усугубляет: возмущенные жители приводят фото такого ремонта в социальных сетях — асфальт кладут прямо в грязь. Ну и конечно, фиксируют, что остается через пару дней после такого «ремонта». Комментариев от представителей мэрии и «Агентства по муниципальному подряду ЖКХ» почему-то под такими фото нет.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Ямочный ремонт в Ярославле

«Перекладывание «мусора и грязи» из одного конца ямы в другой — это качественная подготовка ямы к заливке литым асфальтом. При нас лить не стали, говорят, приехали позже и залили», — пишут ярославцы.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Жители возмущены качеством ямочного ремонта

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Асфальт укладывают в лужи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, сегодня в городе литым асфальтом отремонтировано ям общей площадью 3535 кв. м, из них во Фрунзенском и Красноперекопском районах — 1001, в Заволжском районе — 833, в Дзержинском — 985, в Кировском и Ленинском районах — 716.

120 кв. м ям отремонтировано щебнем. Все работы выполняет один подрядчик — ДСУ-1.

До середины лета на ямочный ремонт выделено около 100 млн рублей, из них принято работ на сумму 3,24 млн руб. Гарантия на асфальтовое покрытие составляет от 1 до 3 лет в зависимости от марки асфальта (литой, Д3, Б2, ЩМА). На каких улицах будет проводиться ремонт — нам пояснить не смогли, так как планы на апрель и май находятся на утверждении.

Очевидно, что темпы, которыми проводится ямочный ремонт, явно недостаточные. Возмущение жителей копится и может привести к социальному взрыву. Понимает ли это мэр Ярославля Владимир Слепцов?

6 апреля на пятничном общегородском совещании вопросу ямочного ремонта было уделено порядка 10 минут. Мэр отметил: поработали хорошо.

«Хорошо поработали, все, что можно зимой сделать, вы сделали, и жители города это видели. Предписания ГИББД вы выполняли, у меня письмо их есть, начальник благодарит за оперативную работу, в отличие от того года, хорошо сработали из-за того, что раньше начали, не в марте, а в январе», — сказал Владимир Слепцов.

После этого он назвал и «виновников» плохого состояния дорог — погоду и большегрузы.

«Зима затянулась, сейчас тепло, а земля холодная, «гуляют» сейчас дороги, динамика полотна происходит, большими машинами их «рвет». Мы ограничения транспорта ввели, давайте тотально контролем займемся. Или мы просто уничтожим сейчас асфальт, или никого не пустим в город, сохранив дороги. С ГИБДД надо отработать это вопрос. Нельзя закрыть глаза и потом десятки и сотни миллионов потратить на то, чтобы все это отремонтировать. «Пучит» асфальт, я смотрю, идет отгруженный самосвал, трещина пошла, ее добьют ‑ и все. Потому сейчас надо молниеносно принимать решения, заделывать маленькие ямки, чтобы они не переросли в большие», — сказал глава города.

Владимир Слепцов призвал переходить с литого асфальта на Б2, на карточный ремонт и спросил, когда это произойдет. Подчиненные пообещали — с 16 апреля, до этого будут работать литой смесью и частично — асфальтобетонной крошкой.

Мэр Ярослаля поручил использовать крошку только по предписаниям ГИБДД, там, где нужно оперативно принять меры, чтобы избежать ДТП.

«Улица Зеленцовская — туда даже «скорая помощь» не может проехать. Посмотрите. Это чего такое? Только на лошадях ездить здесь. Вот как раз здесь крошкой и сделайте, только не в лужи. Сегодня приступайте», — поручил мэр.

Как и всех ярославцев, Владимира Слепцова интересовало — с какой динамикой пойдут работы в дальнейшем? В качестве примера привел Тутаевское шоссе, где ямочный ремонт почему-то сделан не везде, хотя поручение было — выполнить его по всей протяженности.

На это ему ответили, что сделали самые критичные ямы. Остальные — на очереди: «дорабатываем, не останавливаемся».

Как доложили мэру, до 8 апреля будет выполнен ямочный ремонт литым асфальтом на проспекте Машиностроителей, улицах Чкалова и Юности.

«Чкалова вы будете делать по агломерации, поэтому литой асфальт туда не тратьте, делайте крошкой. Лучше потратьте литой асфальт на дороги, где мы не будем делать капитальный ремонт этим летом», — сказал мэр.

Кроме того, Владимир Слепцов обратил внимание и на качество карточного ремонта и поручил собрать совещание с подрядчиком, проектировщиками и представителями департамента городского хозяйства.

«Прошу всю претензионную работу по ямочному ремонту подготовить, все дефектовки, где есть гарантийные обязательства, чтобы подрядчики к ним приступили, в том числе и по агломерации», — велел мэр.

У представителей ГИБДД к работе по ямочному ремонту претензий не возникло.