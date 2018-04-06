Правительству Ярославской области предложили решение мусорной проблемы
Ярославль, 6 апреля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев предложил правительству области запретить размещение мусора из Москвы на территории региона. Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Это произошло во время встречи с заместителем губернатора по внутренней политике Андреем Шабалиным после пикетов на Советской площади 5 апреля.
«Я показал Шабалину видеозапись, где водители мусоровозов признаются, что везут отходы из Москвы. Он спросил, что нужно сделать, чтобы люди успокоились. Я сказал, что необходимо издать документ, запрещающий складирование мусора из других регионов в области. Кроме того, нужно создать общественный совет по этой проблеме, аналоги советов, которые существуют при департаментах, а затем последовательно заниматься этими вопросами — сортировки мусора, созданием нормальных полигонов. В области нет ни одного полигона с бетонным основанием», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.
По словам Воробьева, 6 апреля он вновь выезжал на полигон «Скоково» под Ярославлем, там также дежурят журналисты и блогеры. Однако московских мусоровозов депутат больше не увидел.
«Я думаю, некоторое время после протестов возить не будут. Но важно не это, а что будет дальше. Как системно будет решаться эта проблема», — говорит Воробьев.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщения о том, что мусор из Москвы везут в Ярославскую область после протестов в Волоколамске, стали появляться 3 апреля. Ярославцы снимали московские мусоровозы на федеральной трассе М-8 и на дороге Сергиев Посад — Углич, а 5 апреля очередь из мусоровозов из столицы была зафиксирована на полигоне «Скоково» под Ярославлем.