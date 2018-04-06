Ярославль, 6 апреля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев предложил правительству области запретить размещение мусора из Москвы на территории региона. Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Воробьев Мусоровоз на полигоне «Скоково»

Это произошло во время встречи с заместителем губернатора по внутренней политике Андреем Шабалиным после пикетов на Советской площади 5 апреля.

«Я показал Шабалину видеозапись, где водители мусоровозов признаются, что везут отходы из Москвы. Он спросил, что нужно сделать, чтобы люди успокоились. Я сказал, что необходимо издать документ, запрещающий складирование мусора из других регионов в области. Кроме того, нужно создать общественный совет по этой проблеме, аналоги советов, которые существуют при департаментах, а затем последовательно заниматься этими вопросами — сортировки мусора, созданием нормальных полигонов. В области нет ни одного полигона с бетонным основанием», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

По словам Воробьева, 6 апреля он вновь выезжал на полигон «Скоково» под Ярославлем, там также дежурят журналисты и блогеры. Однако московских мусоровозов депутат больше не увидел.

«Я думаю, некоторое время после протестов возить не будут. Но важно не это, а что будет дальше. Как системно будет решаться эта проблема», — говорит Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщения о том, что мусор из Москвы везут в Ярославскую область после протестов в Волоколамске, стали появляться 3 апреля. Ярославцы снимали московские мусоровозы на федеральной трассе М-8 и на дороге Сергиев Посад — Углич, а 5 апреля очередь из мусоровозов из столицы была зафиксирована на полигоне «Скоково» под Ярославлем.